CDMX busca ordenar el Centro Histórico, pero carece de censo preciso de ambulantes

El gobierno de la ciudad busca ordenar el Centro Histórico el programa Defensoras y Defensores del Espacio Público 2026, pero enfrenta un desafío mayor: desconoce el universo de ambulantes que existe en ese perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Existen estimaciones de que hay alrededor de 7 mil mujeres y 11 mil hombres dedicados al comercio informal en 11 mil 542 puntos de venta.

Sin embargo, la autoridad reconoce que no cuenta con total certidumbre al respecto de las 169 calles que integran los perímetros A y B de ese polígono.

La naturaleza informal de esta ocupación dificulta un registro preciso y sistematizado. Aunque el comercio en vía pública es una actividad importante, tanto para hombres como para mujeres en la CDMX, no hay un censo público y oficial que detalle las cifras exactas para cada género en los perímetros A y B del Centro Histórico. Las autoridades de la CDMX tienen registros parciales”, de acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Gobierno (Secgob) publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por ejemplo, en febrero de 2022, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en Vía Pública tenía registrados 11 mil 542 puntos de comercio informal en el Centro Histórico, pero “estos registros se centran en los puntos de venta autorizados o identificados, no en un censo exhaustivo de cada persona por género”, acota la Secgob.

Otra aproximación es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2025 (ENOE), agregó la Secgob.

Con base en la ENOE 2025, el comercio informal lo componen 51 por ciento los hombres y 41 por ciento las mujeres, lo que puede ser aplicado con cifras similares en el Centro Histórico y en proporción con dicha encuesta, es decir, 7 mil mujeres y 11 mil hombres, aproximadamente”, estimó.

La dependencia a cargo de César Cravioto reconoció que el crecimiento vertiginoso del comercio en espacios públicos destinados a proveer un acceso de uso universal, seguro e inclusivo del Centro Histórico ha generado el deterioro de las condiciones de convivencia.

Lo que dificulta la posibilidad de hacer compatibles el goce de un conjunto de derechos entre sí, de los actores sociales involucrados y el resto de la sociedad. Se evidencia con la imposibilidad de armonizar el derecho al libre tránsito de los peatones y el libre disfrute del espacio público, frente al derecho al trabajo por parte de los comerciantes en vía pública”, señaló.

Además, la Secgob diagnosticó que las mujeres padecen más las consecuencias del comercio ambulante.

Por un lado, las vendedoras están sometidas a largas jornadas de trabajo que deben combinar con las labores de cuidado de sus hijos u otros dependientes.

En tanto que las mujeres transeúntes o vecinas también son víctimas: “Las mujeres que viven o transitan por las calles ubicadas en los perímetros A y B del Centro Histórico padecen las consecuencias por la operatividad del comercio en vía pública en dicha zona, ya que llegan a ser acosadas de diversas formas, incluso, sexualmente”.

En su diagnóstico, la dependencia reconoce que han existido diversos esfuerzos para ordenar el comercio en vía pública:

Un primer intento fue en 1998 con la publicación del Acuerdo Número 11/98, mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de febrero de 1998, donde se planteó como objetivo mejorar el entorno urbano y la convivencia social en la ciudad.

Con el Programa de Apoyo para la Reubicación del Comercio Popular del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado el 16 de octubre de 2007, se planteó el reordenamiento y la inserción de los comerciantes en vía pública en inmuebles seguros, habilitados para ellos mediante el establecimiento y puesta en marcha de corredores culturales, artesanales y de desarrollo económico.

El 17 de agosto de 2021 se planteó el objetivo de propiciar la recuperación del equilibrio urbano, social y económico del Centro Histórico asegurando la permanencia de sus valores culturales y la eficiencia del sistema urbano con el acuerdo por el que se expidió el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Sin embargo, con el paso de los años, dichas acciones han perdido fuerza”, reconoce Secgob.

