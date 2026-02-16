Aumentan sentencias condenatorias en CDMX

Las sentencias condenatorias aumentaron un 13% en enero de 2026 al comparar el mismo mes con el del año pasado, según revelan datos del gobierno de la Ciudad de México.

Los datos señalan que en enero de 2025 las sentencias fueron condenatorias en 81% de los casos y el mes pasado llegaron a 92%, de un total de 352 carpetas de investigación.

Como ejemplo, la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, expuso durante la glosa del Informe de seguridad tres sentencias por homicidio calificado, una por secuestro agravado y otra por feminicidio.

Al continuar con los resultados, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada indicó que enero de 2026 ha sido el mes en el que se ha registrado una disminución de delitos de alto impacto como no se había contabilizado desde hace 11 años.

En conferencia, la mandataria capitalina detalló que el mes pasado hubo un decremento de 19% en los delitos de alto impacto al comparar la cifra de enero de 2025 y 68% si es comparada con la de 2019.

Acompañada de Pablo Vázquez, jefe de la Policía capitalina y otros funcionarios, Brugada indicó que en enero de 2025 se registraron 59 delitos diarios en promedio, mientras que un año después hubo 47, lo que representa una disminución del 11%.

En lo que respecta al delito de homicidio, la jefa de Gobierno explicó que desde 2024 hasta 2026 en los meses de enero se han contabilizado 2 homicidios diarios en promedio.

Ante los medios de comunicación, Brugada refirió que en enero pasado hubo 61 homicidios lo que representa una disminución de 37% al comparar la cifra con la de 2025.

Mientras que el robo de vehículo con y sin violencia disminuyó un 69% al comparar la cifra de enero de 2026 con la del mismo mes pero de un año anterior y el robo de autopartes cayó un 15 % en dicho periodo.

Refuerzan seguridad

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2026 se logró la detención de 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto, lo que permitió la desarticulación de 35 células criminales y la captura de 53 objetivos prioritarios generadores de violencia.

Respecto a la seguridad vial, durante el año 2025 los hechos de tránsito bajaron 9 %, con una reducción de 11 % en personas lesionadas y de 20 % en fallecimientos.

En ese sentido, las cifras registradas señalan que en este primer mes del 2026, en los 18 dispositivos de revisión y supervisión, se obtuvieron como resultado la revisión de 637 vehículos y la emisión de 549 infracciones de tránsito.

Además, la titular del Ejecutivo local puntualizó que el delito de extorsión registró una reducción de 41 % respecto a su nivel más alto en julio de 2025. Asimismo, como parte de la estrategia contra la extorsión, se detuvo a 296 personas por este delito y su tentativa, entre enero de 2025 y enero de 2026.

Clara Brugada anunció que en los próximos días su administración presentará una campaña integral contra la extorsión, acompañada de reformas legislativas y acciones coordinadas con distintos sectores sociales para fortalecer la prevención y denuncia de este delito.

RLO