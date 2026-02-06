'El Pollo' decía ser de La Unión para invadir predios en V. Carranza ¡Ya cayó!

Elementos policiacos detuvieron a un hombre que se hacía pasar por integrante de La Unión Tepito en la Ciudad de México para intimidar a vecinos y despojarlos de inmuebles que después utilizaba para actividades de narcomenudeo.

El detenido fue identificado como Mauricio “N”, alias “El Pollo”, de 47 años de edad, es señalado como generador de violencia en la zona y dedicado a la venta y distribución de droga en la alcaldía Venustiano Carranza.

Lo decomisado Especial

Usaba depa en la Moctezuma

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto usaba un departamento como centro de operación, donde almacenaba y empaquetaba narcóticos, y se hacía pasar por integrante de La Unión Tepito para amedrentar a los vecinos, así mismo impedir a estos el acceso al inmueble y evitar que realizaran denuncias ante las autoridades.

En seguimiento a la denuncia, policías implementaron vigilancias en las inmediaciones del inmueble ubicado en la calle Oriente 164, en la colonia Moctezuma, donde observaron la llegada de una camioneta de modelo reciente sin placas de circulación. El conductor descendió del vehículo y comenzó a manipular varias bolsas de plástico que guardó en una maleta.

Mota, crystal, coca y más

Al notar la presencia policial, el hombre intentó retirarse del lugar a bordo de la camioneta, por lo que fue interceptado metros adelante. Tras una revisión preventiva, los oficiales aseguraron seis bolsas con aproximadamente tres kilogramos de marihuana, 180 dosis adicionales de la misma droga, 100 dosis de cocaína, 28 envoltorios de crystal, 12 teléfonos celulares, una báscula y el vehículo utilizado.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Tras dar a conocer la detención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló:

No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y los delitos de alto impacto; con acciones operativas y de investigación, seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz.”





