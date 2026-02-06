Cae otra vez el ‘Farrukito’ de Tepito, bailarín viral del barrio

Christian ‘N’, mejor conocido como el ‘Farrukito’ de Tepito, fue detenido otra vez en la Ciudad de México (CDMX), por elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hombre que se hizo famoso en 2021, luego de que se hizo viral un video en donde se le ve bailando y tomando micheladas en el barrio, visiblemente ebrio, fue detenido durante un operativo de vigilancia, donde los agentes lo detectaron en posesión de diversos objetos y sustancias ilegales.

Según trasciende, a Christian ‘N’ le aseguraron una pluma pistola, así como cristal, cocaína y marihuana.

Detenido otra vez en CDMX

Farrukito de Tepito, detenido. Especial

Esta no es la primera vez que detienen al ‘Farrukito’ de Tepito. En 2025 fue capturado también por elementos de la SSC CDMX en la colonia Morelos, presuntamente por vender marihuana.

En ese entonces, el hombre fue liberado días después de que un juez le otorgó la libertad, con una serie de medidas preventivas como ir a programas contra las adicciones; conseguir un empleo, dejar de delinquir y asistir a firmar cada cierto tiempo ante las autoridades correspondientes.

En aquel arresto, se tuvo conocimiento de que ya contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo ese mismo año.

¿Quién es el Farrukito de Tepito?

Farrukito de Tepito, detenido. Especial

Fue en 2021 cuando el ‘Farrukito’ fue captado bailando sólo mientras tomaba una michelada en un establecimiento de Tepito.

La canción que bailaba era la de 'Poblado' de J Balvin, Karol G y Nicky Jam, que también se popularizó.

Lo que lo llevó a la fama fue la forma tan peculiar con la que bailaba, pues después, se realizaron cientos de videos y memes con su imagen e, incluso, fue tendencia por semanas en las redes sociales.

A partir de ese momento, su apodo comenzó a popularizarse en plataformas digitales, convirtiéndolo en un personaje recurrente en publicaciones relacionadas con el barrio.

*mvg*