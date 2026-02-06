Detenido por robo en CDMX: Tiene 52 años y es 12 veces reincidente

Un hombre que fue detenido por robo en calles de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), cuenta con 12 ingresos al Sistema Penitenciario de la capital, por diferentes delitos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que uniformados de la corporación detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de despojar de sus pertenencias a un ciudadano cuando transitaba por calles de la demarcación antes citada.

De acuerdo con la dependencia de Seguridad que encabeza Pablo Vázquez en la capital del país, policías realizaban patrullajes preventivos cuando fueron requeridos por un ciudadano en el cruce de la calle Ceylán y la avenida Poniente 134, de la colonia Industrial Vallejo.

El hombre declaró que, momentos antes, un sujeto lo amagó con un cuchillo y lo despojó del dinero en efectivo que llevaba consigo.

Detenido y trasladado al MP

Detenido y 12 veces reincidente. Especial

La SSC detalló que el probable responsable del robo al ciudadano, corría metros más adelante cuando fue interceptado por los oficiales.

En apego al protocolo, los policías le realizaron una revisión precautoria, en la que le aseguraron una navaja de un solo filo de aproximadamente 25 centímetros de largo, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Derivado de lo anterior y tras ser identificado plenamente por el denunciante, el hombre de 52 años fue asegurado, se le informaron sus derechos conforme a la ley y, junto con los objetos decomisados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

12 veces reincidente

Tras hacer un cruce de información, la SSC reveló que el detenido cuenta con 12 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por diferentes delitos:

1995 por Daño a la propiedad y Robo

1996 por Lesiones

1998 por Robo

2004 por Robo calificado

2010 por Robo agravado calificado

2011 por Robo

2012 por Robo agravado

2013 por Robo agravado calificado

2024 uno por Homicidio, otro por Delitos contra la salud y otro por Robo a negocio sin violencia

