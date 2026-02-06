Cierres en Línea 2 del Metro: RTP gratis a partir del lunes 9 de febrero

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció la habilitación de un corredor emergente de apoyo para minimizar las afectaciones a los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX, ante el inicio de la primera fase de los trabajos de rehabilitación y modernización, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La primera fase de la obra inicia el 9 de febrero y se extenderá hasta mayo de este año, en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, las cuales modificarán su horario nocturno de servicio, como adelantaron las autoridades capitalinas el martes pasado, quedando de la siguiente forma:

De lunes a viernes , de 5:00 a 22:00 horas.

, de 5:00 a 22:00 horas. Los sábados , de 5:00 a 20:00 horas .

D omingos , cierre total en las tres estaciones.

El resto de las estaciones de la conocida Línea Azul, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, continuará operando de manera habitual.

RTP en apoyo por cierres en Línea 2 del Metro

Cierres en Línea 2 del Metro CDMX. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Ante ello, la RTP anunció un programa emergente de apoyo para garantizar la continuidad de los traslados en el tramo afectado.

Las unidades brindarán servicio en ambos sentidos a través de un circuito que irá de Xola a Pino Suárez, sobre Calzada de Tlalpan, pasando por Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

Los usuarios del Metro podrán abordar las unidades de la RTP de forma gratuita, tanto en Xola como en Pino Suárez, de lunes a viernes de 22:00 a 00:30 horas; los sábados, de 20:00 a 00:30 horas, y los domingos, de 7:00 a 00:30 horas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la RTP pidió a las personas usuarias tomar previsiones y recordó que el servicio de apoyo temporal busca “garantizar la continuidad de los traslados” en la Línea 2, que mueve a cerca de 600 mil personas diariamente.

Rehabilitación en Línea Azul

Cierres en Línea 2 del Metro CDMX. Cuartoscuro / Armando Monroy

La rehabilitación de la Línea 2 contará con una inversión de mil millones de pesos y contempla la intervención de 15 estaciones, así como la terminal Tasqueña.

Como parte de las obras, se contempla la modernización total de la red contra incendios, el cambio de durmientes y la alineación de rieles, para mejorar la velocidad de los trenes y eliminar los llamados “bamboleos” y “brincos” que perciben los usuarios durante el trayecto.

También se dará mantenimiento mayor al sistema eléctrico y al pilotaje automático, entre otras acciones que fueron anunciadas por el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Rubalcava Suárez, el martes pasado, en una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

