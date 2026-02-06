Fans de BTS marcharán HOY en CDMX; también habrá estas manifestaciones

Este viernes 6 de febrero de 2026 se esperan varias movilizaciones en la Ciudad de México, una de las más numerosas es la que harán las y los fans del grupo BTS para exigir no más abusos en los precios de boletos para conciertos de sus grupos musicales.

También se esperan otras movilizaciones a lo largo y ancho de la capital en diversos horarios, aquí te damos el detalle y opciones viales.

MARCHAS

Unión Army México

HORA: 12:40 hrs.

LUGAR: Estación del Metro Cuauhtémoc línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo en intersección de la Avenida Chapultepec, la Avenida Cuauhtémoc y la calle Dr. Río de la Loza, en la Colonia Juárez/Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

RUMBO A: Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Leona Vicario de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Calle Carmona y Valle # 11 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Ante el anuncio de la gira de conciertos de la banda surcoreana de K pop BTS y su visita a México, Fernanda de 24 años (y Army) ha optado por vender paletas Cuartoscuro

MOTIVO: Se manifiestan en contra de la empresa Ticketmaster. Exigen no más abusos en los precios de los boletos para asistir a los conciertos.

Opción vial:

Avanza por Avenida Chapultepec con dirección oriente y toma Avenida Cuauhtémoc hacia el sur. Continúa derecho hasta incorporarte a Doctor Río de la Loza y sigue por esta vialidad hasta el cruce con Carmona y Valle, donde se ubican las oficinas en la colonia Doctores.

Asamblea ecologista popular

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Embajada de Irán en Paseo de la Reforma # 2350 Colonia Lomas Altas Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Un manifestante contra el régimen iraní sostiene una pancarta AFP

RUMBO A: Embajada de Turquía en Monte Líbano # 885 Colonia Lomas de Chapultepec Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Marcha anti-imperialista y anti-patriarcal, por un Kurdistán e Iran libre, para exigir que la región de Kurdistán Iraní encuentre su independencia o mayor autonomía frente a Irán.

Otra opción vial:

Desde Paseo de la Reforma a la altura de Lomas Altas, continúa por Reforma con dirección poniente y toma la desviación hacia Montes Urales. Avanza por Montes Urales y enlaza con Monte Líbano, siguiendo esta vialidad hasta Lomas de Chapultepec.

MANIFESTACIONES

COLECTIVA FEMINISTA LAS TONANTZIN

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Alcaldía Gustavo A. Madero 5 de Febrero y Vicente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para la trabajadora de la alcaldía Gustavo A. Madero que sufrió agresión sexual y castigo conforme a la Ley para el presunto responsable.

Opción vial

Utilizar como alternativas Avenida Guadalupe Victoria o Calzada de los Misterios para desplazamientos norte-sur. Para circulación oriente-poniente, opta por Avenida Talismán o Avenida Ferrocarril Hidalgo.

UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES (UPVA) 28 DE OCTUBRE

HORA: 11:00 hrs.

vendedores ambulantes en el Centro Histórico Andrea Murcia | Cuartoscuro

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Mitin en contra de los operativos e inspecciones que realiza personal de las alcaldías Venustiano Carranza y Xochimilco en vía pública, así como por el cobro ilegal del Artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y por el cumplimiento al Acuerdo 11/98 referente a vivienda.

Opción vial:

Como alternativas, utilizar Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Circunvalación o Fray Servando Teresa de Mier para rodear la zona.

COLECTIVO TADEO

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Poder Judicial de la Ciudad de México en Av. Niños Héroes # 119 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para el motociclista y repartidor por aplicación que perdió la vida al ser atropellado el 4 de diciembre de 2024, en inmediaciones de Santa Fe; así como castigo y una sentencia ejemplar contra la presunta responsable de dicho delito.

Opción vial

Como alternativas Eje Central Lázaro Cárdenas o Doctor Río de la Loza para desplazamientos oriente-poniente.

Para circulación norte-sur, optar por Avenida Cuauhtémoc o Eje 2 Sur (Doctor Balmis / Xola).

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en Av. San Rafael Atlixco # 186 Colonia Leyes de Reforma 1a. Sección Alcaldía Iztapalapa

MOTIVO: Mitin y periódico mural contra el imperialismo y la intervención extranjera en Venezuela.

Opción vial

Utiliza como alternativas Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) o Eje 6 Sur para desplazamientos oriente-poniente. Para circulación norte-sur, opta por Anillo Periférico Oriente o Avenida Tláhuac.

COLECTIVO CUBO, DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA # 5 JOSÉ VASCONCELOS

HORA: 12:30 hrs.

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria # 5 José Vasconcelos en Calzada. del Hueso # 729 Colonia Ex Hacienda Coapa Alcaldía Tlalpan

MOTIVO: Exigen justicia por los cinco alumnos que fueron expulsados por presuntamente participar en actos vandálicos en la Torre de Rectoría el 30 de noviembre de 2023.

Alternativas

Se recomienda evitar Calzada del Hueso y utilizar como alternativas Avenida Acoxpa, Canal de Miramontes o Calzada de Tlalpan.

COLECTIVO HASTA ENCONTRARLES CIUDAD DE MÉXICO, UNA LUZ EN EL CAMINO

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Estación del Metrobús Instituto Politécnico Nacional (Línea 6) en Av. Montevideo Colonia Residencial Zacatenco alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: Realizarán la pega de fichas e intervención de espacio por Ángel Gerardo Ramírez Chaufon, Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez, desaparecidos el pasado 29 de noviembre de 2019.

Alternativas viales

Se recomienda evitar Avenida Montevideo y utilizar como alternativas Calzada de los Misterios o Eje Central Lázaro Cárdenas.

GRUPO PRO PALESTINA EL MONO Y LOS OLIVOS

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Parque de la Amistad México– Azerbaiyán en Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gral. Mariano Escobedo Colonia Polanco Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: En contra de la complicidad de los gobiernos de Argentina, Paraguay y Vietnam al unirse a la junta de paz del gobierno de Estados Unidos, la cual busca supervisar el alto al fuego, coordinar la reconstrucción y administrar la transición civil en Gaza; así como prevenir que estallen nuevos conflictos, dando un papel activo a países miembros fuera de marcos tradicionales como la Organización de las Naciones Unidas.

Alternativa vial

Utiliza como alternativas Circuito Interior, Ejército Nacional o Avenida Homero.

