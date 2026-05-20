Policías cierran paso a transportistas en cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte

La movilización convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) comenzó a generar afectaciones este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bloquearan el paso de contingentes sobre Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 2 Norte.

De acuerdo con reportes en el lugar, policías capitalinos atravesaron patrullas y una grúa oficial para impedir el avance de un tráiler que transportaba tres tractores con destino al primer cuadro de la capital. Los manifestantes pretendían llegar al Zócalo para participar en la megamarcha anunciada por organizaciones de transportistas, campesinos y colectivos sociales.

Reforma colapsa por operativo y manifestantes

La presencia de autobuses, tractocamiones y contingentes provenientes principalmente de Tlaxcala provocó una severa afectación vehicular en una de las principales arterias de la capital mexicana.

Elementos de seguridad arribaron también en motocicletas, algunos equipados con cascos y escudos antimotines, mientras agricultores y transportistas sostenían diálogos con las autoridades sin lograr avanzar hacia el centro de la ciudad.

Testigos señalaron que los inconformes portaban pancartas y exigían ser escuchados por el Gobierno federal frente a Palacio Nacional.

La movilización representa el primer gran punto de concentración de la protesta nacional anunciada por la ANTAC y el FNRCM, organizaciones que aseguran reunir contingentes de al menos 20 estados del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirma el cierre de Paseo de la Reforma. X/@OVIALCDMX

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

Los convocantes aseguran que la protesta busca visibilizar problemas relacionados con la inseguridad en carreteras, el aumento de delitos contra operadores de carga, así como la falta de apoyos al campo mexicano y la exigencia de precios justos para productores agrícolas.

A la movilización también se sumaron colectivos sociales, entre ellos grupos de madres buscadoras, quienes demandan mayor atención institucional a sus casos.

Janeth Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, adelantó que la marcha podría dirigirse inicialmente hacia el Senado de la República y posteriormente hacia instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Carreteras y vialidades con posibles afectaciones

Aunque dirigentes de transportistas descartaron bloqueos totales, autoridades y empresas del sector logístico advirtieron sobre posibles complicaciones viales y retrasos en distintos accesos carreteros hacia la capital.

Entre las vialidades con mayor riesgo de saturación destacan la Autopista México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Toluca, así como el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte.

Dentro de la capital, las principales afectaciones podrían concentrarse en:

Paseo de la Reforma, con cierres parciales en ambos sentidos.

Avenida Insurgentes, especialmente en su cruce con Reforma.

Avenida Juárez y Eje Central, en caso de que contingentes avancen hacia el Centro Histórico.

Calle Abraham González, cerca de la Secretaría de Gobernación.

Autoridades capitalinas recomendaron a automovilistas anticipar traslados y considerar rutas alternas durante el desarrollo de la movilización.

Megamarcha inició alrededor de las 9:00 horas

La concentración fue programada para arrancar alrededor de las 9:00 de la mañana en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Líderes de ANTAC sostuvieron previamente que no contemplaban ingresar unidades pesadas al primer cuadro de la ciudad y que gran parte del recorrido se realizaría a pie. Sin embargo, el despliegue policial impidió el avance de algunos vehículos agrícolas y de carga desde las primeras horas de este miércoles.

La tensión entre manifestantes y policías se mantiene en distintos puntos de Reforma, mientras continúan las negociaciones para permitir o restringir el paso de los contingentes.

Representantes de ANTAC señalaron que, en caso de no recibir respuesta a sus demandas antes del próximo 11 de junio, podrían convocar nuevas protestas de mayor escala en diferentes regiones del país.

La organización incluso advirtió sobre futuras movilizaciones rumbo al Mundial 2026, evento para el que México será una de las sedes oficiales, con el objetivo de aumentar la presión pública sobre las autoridades federales.

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