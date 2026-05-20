A un año del asesinato de los colaboradores de Brugada, no hay móvil ni autor intelectual

A un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Pepe Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las investigaciones han derivado en la detención de al menos 18 personas, pero aún no han identificado el móvil ni el autor intelectual.

Entre los capturados destaca un sujeto identificado como El Dylan, señalado como líder de una célula de sicarios a sueldo que habría operado el ataque.

Guzmán y Muñoz fueron ejecutados el 20 de mayo de 2025 sobre calzada de Tlalpan, cuando se dirigían a actividades relacionadas con el Gabinete de Seguridad de Presidencia.

Ximena Guzmán y José Muñoz. Especial

El crimen cimbró al círculo cercano del gobierno capitalino y abrió diversas líneas de investigación que, a 12 meses de distancia, aún buscan determinar quién ordenó el atentado.

De acuerdo con las indagatorias, El Dylan presuntamente encabezaba una estructura dedicada a homicidios por encargo con vínculos regionales y nacionales.

“El Dylan maneja una banda de sicarios y hace trabajos para los (Malcriados) 3AD”, aseguró un comandante consultado sobre el caso.

El sospechoso fue detenido en noviembre pasado en Xochimilco, tras meses de seguimiento.

Previamente, en agosto de 2025, agentes desplegaron un operativo en un inmueble del Callejón de Quinos, colonia San Marcos Norte, donde buscaban también a un colaborador identificado como Jesús.

Este último, quien presumía tener bajo sometimiento a los residentes de la zona alegando “influencia sobre las autoridades”, no fue localizado en esa ocasión.

Las investigaciones apuntan a que la célula de El Dylan mantenía cercanía no sólo con Los Malcriados 3AD, también con el Cártel Nuevo Imperio.

Esta última organización ha sido señalada como responsable del asesinato de Milton Morales Figueroa, jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ocurrido en julio de 2024 en Coacalco.

Asimismo, no se descartan nexos con otras organizaciones de mayor alcance, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Samuel, uno de los implicados en la investigación, fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en el estado de Morelos.

“Al que le dieron piso era Samuel, porque hicieron 28s (detenciones) por su culpa y la cagó en lo que le tocaba hacer”, señaló un funcionario de la Fiscalía General de Justicia ligado a las pesquisas.

Pese al número de detenidos, las autoridades reconocen que aún no está definido para quién operaron los sicarios la ejecución de Guzmán y Muñoz.

La semana pasada, Brugada enfatizó que las indagaciones continúan enfocadas en esclarecer la autoría intelectual.