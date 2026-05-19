Alcaldía Cuauhtémoc iniciará mesas de trabajo para definir el futuro de “ludoteca”

La alcaldía Cuauhtémoc iniciará en breve mesas de trabajo con vecinos de la colonia Santa María la Ribera para definir el futuro de un inmueble, que funcionaba como ludoteca y que fue recibido por la actual administración como bodega.

Luego de que vecinos advirtieron que el lugar había sido ocupado por personas en situación de calle, personal de la Dirección General de Desarrollo Social que depende de la demarcación, apoyó para trasladar a otro espacio a estas personas.

La directora general de Cultura y Educación de la Alcaldía, Inbal Miller, aclaró que al momento no hay peticiones ni denuncias por parte de los vecinos sobre una ludoteca. Sin embargo, dijo que se realizarán mesas de trabajo para involucrar a los vecinos en un nuevo proyecto.

Destacó que el lunes continuarán con las labores de limpieza y se llevarán a cabo mesas de trabajo para involucrar los vecinos y decidir cómo puede operar el espacio.

“Como tal regresarlos no es una posibilidad, más bien es involucrarlos para el uso adecuado del espacio”, aseguró la funcionaria.

Refirió que el lugar pertenece a la alcaldía, pero que a partir de las mesas de trabajo se puede “ver” cuál podría ser el uso en beneficio de los habitantes de Santa María la Ribera. Destacó que se encuentran en la mejor disposición de involucrar a los ciudadanos para aprovechar el espacio.