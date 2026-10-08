Policías ayudan a abuelita para regresar a su casa en la Gustavo A. Madero

Una adulta mayor que caminaba desorientada por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero fue auxiliada por la policía para regresar a su vivienda, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a un llamado vecinal para atender a la mujer.

Los agentes policíacos que patrullaban la colonia Guadalupe Tepeyac atendieron la solicitud, al llegar al lugar los vecinos les informaron que notaron la presencia de la mujer, de unos 65 años, que caminaba sin una dirección fija por calles de la colonia.

Al acercarse para verificar su estado, la mujer comentó a los oficiales que momentos antes había tenido un inconveniente durante un traslado, por lo que requería apoyo para regresar a su domicilio y señaló que no necesitaba atención médica”.

Foto: SSC

Los policías comenzaron a platicar con la mujer para tener mayor información, fue en ese momento cuando se percataron que la mujer no recordaba su nombre ni su dirección; sin embargo, localizaron una identificación y pudieron establecer su identidad y el lugar donde vive.

Con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar que permaneciera sola en la vía pública, los oficiales la acompañaron hasta su domicilio, ubicado también en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fue recibida por un familiar”.

Ayuda a adulto mayor en Pantitlán

Un día antes, en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán, un adulto mayor también fue auxiliado por elementos de la PBI para reencontrarse con su familia, ya que no recordaba cómo regresar a su hogar.

Cuando los uniformados vigilaban las inmediaciones del Cetram, un comerciante les solicitó ayuda para un hombre que estaba desorientado, por lo que se acercaron para platicar con él.

Policía ayuda a adulto mayor Pantitlán Foto: SSC

El ciudadano de 90 años de edad les informó que había salido de su domicilio, pero no logró recordar cómo regresar y tampoco proporcionó datos de contacto de sus familiares. Los efectivos lo resguardaron, verificaron que se encontrara bien físicamente, le proporcionaron alimentos y una botella de agua para hidratarse, además de mantener una conversación con él para conocer más sobre su situación”.

Durante la plática, los policías fueron informados que una publicación en redes sociales alertaba sobre la desaparición del hombre, por lo que lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), donde quedó bajo resguardo.

Policía ayuda a adulto mayor Pantitlán Foto: SSC

Al lugar llegó un hombre de 41 años, quien se identificó como hijo del hombre, tras acreditar su parentesco con documentos oficiales se reunió con su padre y ambos regresaron a casa.