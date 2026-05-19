Policía enfrenta y desarma a sujeto en el Centro Histórico CDMX

El pasado viernes 15 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se vivieron momentos de tensión luego de que un hombre armado fuera detenido por elementos de la Policía Metropolitana en el cruce de las calles Pino Suárez y Venustiano Carranza, a escasos metros de Palacio Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Ricardo Vitela

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando uno de los policías encargados del resguardo de los accesos al Zócalo capitalino observó a un sujeto que perseguía a otras personas mientras portaba un arma de fuego en la mano.

- Ricardo Vitela

Ante la situación de riesgo, el oficial Iván Rosales Gaenza, integrante de la Unidad de la Policía Metropolitana, perteneciente al grupo ambiental, actuó de inmediato conforme a los protocolos de actuación para casos de crisis con personas armadas.

Según el informe, el elemento policiaco desenfundó su arma de cargo y enfrentó al sujeto, ordenándole que bajara el arma. Mientras el oficial se aproximaba y otros policías acudían en apoyo, el hombre armado arrojó al piso una pistola calibre .45 marca Thunder, de fabricación argentina, abastecida con cinco cartuchos útiles.

Tras desarmarlo, los elementos policiacos lograron someter y asegurar al individuo, quien por momentos opuso resistencia. Finalmente, tanto el detenido como el arma y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La rápida reacción de los uniformados permitió controlar la situación y minimizar cualquier riesgo para peatones, comerciantes y personas que transitaban por una de las zonas más concurridas del Centro Histórico de la capital.

*bb