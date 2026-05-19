Baja bombeo de agua al Valle de México; Cutzamala subiría caudal en el Mundial

El Sistema Cutzamala comenzó la reducción gradual del suministro de agua potable que bombea al Valle de México, de 16 mil 500 litros por segundo a 15 mil litros por segundo, con el fin de conservar las reservas y garantizar el abasto a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

En las últimas semanas, el caudal aumentó de alrededor de 13 metros cúbicos por segundo a 15 metros cúbicos por segundo y luego a 16.5 metros cúbicos por segundo, con el fin de enfrentar la época de estiaje y las ondas de calor.

Cutzamala está al 69%

El arranque del Protocolo de Operación Conjunta 2026 OCAVM

Actualmente, el Sistema Cutzamala cuenta con 542.96 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 69.39 por ciento de llenado, que sigue siendo su mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas.

La Presa Valle de Bravo tiene 79.41 por ciento de llenado, la Presa Villa Victoria 65.30 por ciento y la Presa El Bosque 53.62 por ciento.

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza, destacó que existe capacidad operativa para aumentar nuevamente el suministro en caso de que crezca la demanda de agua potable con motivo de la Copa del Mundo de Futbol.

LLUVIAS A LA VISTA

Al comenzar el pasado 15 de mayo la Temporada de Huracanes en la cuenca del Océano Pacífico, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio el banderazo de inicio del Protocolo de Operación Conjunta 2026 para el Valle de México.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Citlalli Peraza, titular del OCAVM, subrayó que el objetivo es garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante la época de lluvias, sumando las capacidades técnicas y humanas de los tres órdenes de gobierno.

Explicó que el Protocolo de Operación Conjunta 2026 es el instrumento técnico que permite la operación sincronizada del sistema de drenaje en el Valle de México, compuesto por 42 estructuras.

Detalló que de esta forma se garantiza una sincronización técnica, permitiendo la operación de los cauces, plantas de bombeo, lumbreras y los grandes túneles emisores que integran el complejo sistema de drenaje profundo.

Indicó que, para asegurar la eficacia de estas maniobras, se mantiene una comunicación permanente a través de una mesa de mando operativa, donde Conagua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), comparten información operativa e hidrometeorológica en tiempo real, facilitando la toma de decisiones preventivas ante cualquier eventualidad.

Citlalli Peraza agregó que como muestra de la magnitud de los retos hidrometeorológicos que enfrenta el Valle de México, señaló que el Protocolo de Operación Conjunta ha alcanzado sus niveles máximos de actividad histórica con 31 activaciones en 2024 y 30 en 2025, desfogando el agua residual y pluvial hacia el río Tula y la presa Zimapán, en Hidalgo.

BASURA

El arranque del Protocolo de Operación Conjunta 2026 OCAVM

La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, reveló que ocho de cada 10 encharcamientos en la región son provocados por la acumulación de basura, por lo que hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar tirar desechos en calles y cauces.

"Mantener las coladeras libres es una condición indispensable para que la infraestructura hidráulica trabaje a su máxima capacidad y se eviten taponamientos que deriven en afectaciones mayores", advirtió.

Al arranque del Protocolo de Operación Conjunta 2026 acudieron la vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Beatriz García Villegas, y los presidentes municipales de Ecatepec, Azucena Cisneros; de La Paz, Martha Guerrero; de Naucalpan, Issac Montoya y de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

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