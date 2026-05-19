'Cazarán' a vehículos y verificentros que brincaron la verificación

Si un automóvil cuenta con holograma de verificación vigente, pero es detenido por visiblemente emitir contaminantes, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) tendrá la facultad de investigar si el Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares (verificentro) correspondiente incurrió en irregularidades al realizar los exámenes de control de emisiones.

Revocan 49 permisos de verificentros

Así lo determina el nuevo Reglamento de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en Materia de Verificación Vehicular que entrará en vigor este miércoles y sustituirá al Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

Vehículos que contaminen con todo descaro

Nube de smog emitida por un vehículo de transporte público en la CDMX.

Los artículos 43 y 44 facultan a personal comisionado de la Sedema a detener en la vía pública a los automóviles que visiblemente emitan gases contaminantes y, en el caso de que cuenten con un holograma de verificación vigente, lo notificarán al Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR) para iniciar una investigación y determinar si el verificentro incurrió en alguna irregularidad.

“Cuando los vehículos automotores que se presuman contaminantes en términos del artículo inmediato anterior cuenten con holograma de verificación vigente, el personal comisionado dará vista al CIVAR, a efecto de que se investigue si el centro de verificación de emisiones vehiculares que lo otorgó incurrió en alguna irregularidad, en términos de lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento, el Manual de Operación, así como las disposiciones aplicables en la materia”, indica el Artículo 44.

Estas prácticas representan un riesgo para la salud pública. Foto: SEDEMA

El anterior reglamento ya contemplaba que los vehículos visiblemente contaminantes fueran detenidos y sancionados, pero sólo cuando no portaban holograma.

ASÍ EL NUEVO ORDENAMIENTO

La contaminación podría causar demencia y más problemas como depresión. Canva

Ahora en el nuevo ordenamiento se incluye a los automóviles con holograma y una posible investigación para sancionar al verificentro que lo emitió.

Las multas para los conductores por infringir el programa de verificación vehicular van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización. Actualmente, alcanzarían hasta 3 mil 519 pesos.

*bb