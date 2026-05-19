Detienen a 'La Chofis', presunta integrante de La Unión Tepito en CDMX

Lized Yuridia "N', alias “La Chofis”, presunta integrante del grupo delictivo La Unión Tepito y colaboradora cercana de uno de sus líderes, El Lunares, fue detenida durante un operativo realizado en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El Lunares fue detenido el Hidalgo

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la mujer de 45 años era investigada por su probable participación en actividades relacionadas con la venta y distribución de droga, así como labores de halconeo en dicha zona de la capital.

Era de la Morelos

La captura se derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo, además de labores preventivas y recorridos de vigilancia implementados para combatir la incidencia delictiva en la colonia Morelos. Policías de la SSC mantenían vigilancias fijas, móviles y discretas cuando detectaron a una mujer manipulando envoltorios de plástico, presuntamente utilizados para la distribución de narcóticos.

El Lunares se transportaba escoltado a bordo de vehículos costosos

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros y Peralvillo, donde los uniformados observaron la conducta sospechosa de la mujer, por lo que se aproximaron y le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales aseguraron 87 dosis de marihuana, 20 envoltorios con cocaína en piedra, una bolsa con crystal, un bolso tipo cangurera y un teléfono celular.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Autoridades señalaron que “La Chofis” ya había sido detenida en noviembre de 2020, también por posesión de dosis de droga, antecedente que forma parte de las indagatorias en su contra.

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