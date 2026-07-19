Iztacalco entrega más de 480 ayudas técnicas a personas con discapacidad

La alcaldía Iztacalco ha entregado 486 ayudas técnicas a habitantes de la demarcación, con el objetivo de contribuir a mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida.

La demarcación mantiene una política de atención cercana a la ciudadanía, facilitando el acceso a estos apoyos mediante jornadas de entrega y visitas domiciliarias para personas que, por su condición física o de salud, no pueden trasladarse a los puntos de distribución.

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Durante 2026, la alcaldía Iztacalco ha realizado cuatro entregas como parte del programa "Ayudas técnicas para personas con discapacidad 2026", tanto en eventos como casa por casa.

A estas acciones se suma el convenio de colaboración entre la alcaldía Iztacalco y la Beneficencia Pública, con el cual se han entregado 133 apoyos adicionales en dos jornadas, ampliando las opciones de atención para quienes requieren este tipo de asistencia.

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Entre los apoyos otorgados se encuentran aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, amplificadores de sonido y aparatos auditivos.

“Herramientas que permiten a las personas beneficiarias desarrollar sus actividades cotidianas con mayor independencia y mejorar su calidad de vida”, señaló la demarcación en un comunicado.

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La alcaldesa, Lourdes Paz Reyes, destacó que estas acciones se complementan con el programa Salud para el Pueblo, mediante el cual se ofrecen consultas médicas, medicamentos y servicios de primer nivel de manera gratuita, además de atención oportuna a emergencias, fortaleciendo el bienestar y la economía de las familias.