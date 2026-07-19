Coyoacán: limpieza de lago en Huayamilpas atrae de vuelta a aves migratorias

Aves migratorias, como el pato mexicano, han comenzado a llegar al lago Huayamilpas, en Coyoacán.

Este fin de semana se registró la llegada de tres ejemplares de esta especie, lo que llamó la atención de los visitantes al Parque Ecológico de Huayamilpas.

La llegada de las aves migratorias coincide con el inicio, hace un mes, de los trabajos de limpieza para retirar la lentejilla que cubría el cuerpo de agua, informó la alcaldía Coyoacán.

“Estamos muy contentos con las y los vecinos del Parque Ecológico de Huayamilpas porque hace un mes iniciamos los trabajos de limpieza y rehabilitación de este hermoso lugar, trabajos que hemos dividido en varias etapas. Una de ellas es la limpieza del lago con ayuda de las autoridades federales y locales, especialmente de la Secretaría de Marina”, dijo, a través de un comunicado, el alcalde Giovani Gutiérrez.

El titular de la demarcación informó que los trabajos de recuperación del lago forman parte de la tercera etapa, que consistió en labores coordinadas de limpieza y protección de la flora y, en especial, de la fauna de la zona.

La cuarta etapa ya dio inicio y actualmente se encuentra en proceso el análisis del agua, a la espera de resultados para definir, con base en el trabajo científico, el siguiente paso, agregó.

De acuerdo con especialistas, en el lago se había registrado un mayor número de ejemplares machos que de hembras, por lo que la competencia entre ellos provocaba agresiones y lesiones.

Por ello, se adelantó que el proyecto prevé equilibrar la población de patos para favorecer una mejor convivencia con un mayor número de hembras.

Sin embargo, ejemplares silvestres han llegado al lago.