Más de 100 mil aficionados vieron la final del Mundial en el Zócalo

Unos 110 mil aficionados nacionales y extranjeros vieron este domingo la final del mundial en el Fan Fest del Zócalo capitalino, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

“Se registró una afluencia de 110 mil aficionadas y aficionados nacionales e internacionales que acudieron al corazón de la capital para vivir este acontecimiento deportivo en un ambiente de celebración, convivencia y respeto”, señaló en un comunicado.

Con ello, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que concluyeron las actividades de los Fan Fest instalados en el Zócalo capitalino y en las 16 alcaldías.

Durante 32 jornadas se consolidaron como puntos de encuentro para miles de personas que disfrutaron de la transmisión de los partidos, así como de diversas actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar, agregó.

Desde el inicio de actividades el 11 de junio y hasta su cierre este domingo se contabilizó una asistencia acumulada cercana a los dos millones de personas.

“Quienes participaron en las distintas transmisiones y actividades realizadas en este espacio público emblemático de la Ciudad de México”, indicó.

En su comunicado el Gobierno de la Ciudad de México no mencionó que los festejos futboleros dejaron, al menos, cinco personas muertas y decenas de lesionadas.

Este domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia en el Fan Fest con filtros de revisión y para garantizar el ingreso ordenado y evitar el acceso de objetos prohibidos y bebidas alcohólicas.

También se realizaron recorridos de prevención y proximidad, así como pruebas amistosas de alcoholemia.

Oficiales de Tránsito implementaron los desvíos y cortes a la circulación vehicular en las calles aledañas al primer cuadro, para garantizar la movilidad en la zona.

Durante el despliegue policial, en los alrededores de la avenida Paseo de la Reforma, se detectaron dos camionetas en las que se transportaban latas de cerveza, las cuales fueron decomisadas y destruidas; mientras que en la avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico, también se decomisaron bebidas alcohólicas.

“El desarrollo de las actividades transcurrió de manera ordenada y sin incidentes mayores”, señaló.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de continuar impulsando y garantizando la realización exitosa de eventos de carácter internacional.

“Mediante una coordinación institucional eficaz que privilegie la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de habitantes y visitantes, consolidando a la capital como una ciudad preparada para recibir encuentros de talla mundial”, señaló.