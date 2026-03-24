Pese a estiaje, Cutzamala mantiene mejor almacenamiento de los últimos 7 años

El Sistema Cutzamala cuenta con 78.94 por ciento de llenado, equivalente a 617.74 millones de metros cúbicos de agua disponible para la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

A pesar de que en la última semana perdió 21.43 millones de metros cúbicos de agua por extracciones para riego agrícola y consumo humano, mantiene su mejor almacenamiento de los últimos siete años.

Las presas y sus niveles

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Presa Valle de Bravo tiene 84.87 por ciento de llenado, la Presa Villa Victoria 77.08 por ciento y la Presa El Bosque 69.11 por ciento.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

En promedio, el Sistema Cutzamala bombea más de 15 metros cúbicos de agua por segundo a la región, lo que representa un incremento de dos metros cúbicos por segundo en comparación a febrero, con el fin de enfrentar los meses más críticos de la época de estiaje.

El Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala es básicamente uno de los principales sistemas que le da agua a la CDMX y al Estado de México. No es un solo lugar, sino todo un conjunto de presas, plantas de bombeo, túneles y canales que traen agua desde zonas como Michoacán y el Estado de México hasta la ciudad.

El problema es que esa agua viene desde muy lejos y además tiene que subirse cientos de metros de altura, entonces requiere muchísima energía para bombearla. Por eso es caro y complicado operarlo.

Es de destacar que no toda el agua de la ciudad viene de ahí, una buena parte sale del subsuelo, es decir de los pozos, pero el Cutzamala es clave porque ayuda a complementar cuando no alcanza.

Es una especie de mega tubería que trae agua desde lejos para que la ciudad no se quede sin ella, pero depende mucho de las lluvias y cuando hay sequía.

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