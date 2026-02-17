Cae 'La Madam', líder de banda de roba autos y motos en el poniente de CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Evelin Berenice “N”, de 30 años de edad, alias “La Madam”, señalada como presunta líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón en Ciudad de México.

La mujer fue asegurada en calles de la colonia La Pila, en Cuajimalpa de Morelos, luego de que monitoristas del C2 Poniente detectaron un vehículo color negro que circulaba de manera inusual en Circuito Escolar y Ahuilazapan.

Traía placas con reporte de robo

Tras ubicar la unidad, los oficiales le marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva, en la que aseguraron 25 envoltorios con cocaína, siete bolsitas con marihuana y una placa de circulación de motocicleta con reporte de robo activo.

La Madam Especial

De acuerdo con las investigaciones, la detenida utilizaba el automóvil negro como “muro” para facilitar el robo de motocicletas y vehículos, además de cambiar constantemente las placas de circulación para evadir a las autoridades.

Viajaba en un auto robado

Asimismo, se informó que el vehículo en el que viajaba estaría relacionado con el robo de un automotor ocurrido el pasado 12 de febrero en la alcaldía Álvaro Obregón.

La mujer fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

