Detienen a tres peruanos por cometer robos en la alcaldía Cuauhtémoc

Elementos policíacos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, arrestaron a tres peruanos implicados en el robo ocurrido en febrero pasado, el cual se cometió en agravia de una visitante canadiense que se encontraba en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Las investigaciones señalan que, el pasado 25 de febrero dentro de un restaurante, en la colonia Hipódromo Condesa, una mujer fue robada por dos mujeres y un hombre de nacionalidad peruana.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, revisaron las cámaras de seguridad y observaron a los implicados que escaparon del local en un automóvil color blanco, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Foto: SSC

En uno de sus recorridos, fueron requeridos por una transeúnte en la esquina de las calles Tlacotalpan y Quintana Roo, en la colonia Roma Sur, la ciudadana de 27 años señaló que la habían agredido y también la amagaron con una pistola para despojarla de sus pertenencias.

Tras observar a las personas señaladas, se dieron cuenta que, junto con el automóvil, coincidían con las involucradas en el robo a la persona extranjera, por lo que en una rápida acción, los uniformados interceptaron a dos mujeres de 48 y 33 años, así como a un hombre de 44 años de edad, quienes dijeron ser ciudadanos peruanos.

Foto: SSC

En una revisión preventiva, en apego a los protocolos de seguridad, les hallaron una réplica de arma de fuego corta, tres teléfonos celulares, un pasaporte una cartera negra, así como dinero en efectivo.

*DRR*