Persecución y balacera en Peralvillo deja dos detenidos por robo de autos en CDMX

Una persecución policial que inició sobre Circuito Interior y concluyó en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, derivó en la detención de dos hombres presuntamente relacionados con una banda dedicada al robo de vehículos particulares, informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación policial, así como de la coordinación con monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2).

De acuerdo con el funcionario, los sospechosos viajaban en un automóvil gris que fue identificado durante las indagatorias por el robo de un vehículo ocurrido en octubre de 2025. Cuando los policías intentaron aproximarse para realizar una revisión, el conductor aceleró la marcha y comenzó una persecución.

Durante la huida, uno de los ocupantes disparó contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. En el intercambio de disparos, el conductor resultó herido en el antebrazo derecho, por lo que fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La persecución terminó en la calle Francisco Tamagno, en Peralvillo. El copiloto intentó escapar a pie, pero fue interceptado por los policías en la calle Ricardo Bell, dentro de la misma colonia.

Como resultado de la intervención, los agentes aseguraron una metralleta con un cartucho útil, dos placas de automóvil con reporte de robo, un escáner presuntamente utilizado para clonar llaves de vehículos y diversas dosis de posibles narcóticos.

Los detenidos, de 30 y 33 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que el hombre de 30 años cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud y un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2019.

Pablo Vázquez reconoció la actuación de los policías que participaron en el operativo y señaló que, pese a la agresión, actuaron para cumplir con su deber. El funcionario sostuvo que este tipo de acciones forman parte de los trabajos para reforzar la seguridad en la capital.

Las autoridades investigan la posible relación de ambos detenidos con un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos particulares.