Inician operativos contra Uber y DiDi en el aeropuerto

La Guardia Nacional comenzará hoy con operativos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en contra de autos de alquiler que no cuenten con permisos federales para brindar tal servicio, como Uber y DiDi.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, publicó a las 09:25 horas de ayer la terminal aérea en su cuenta de X.

El anuncio se dio minutos antes de que taxistas permisionarios iniciaran bloqueos en los accesos a las terminales 1 y 2 (T1 y T2) del AICM, provocando afectaciones a decenas de viajeros que padecieron por la falta de movilidad.

Fueron unas tres horas de caos vial en los alrededores y de viacrucis para los usuarios del aeródromo, quienes debieron caminar largos tramos con sus maletas, utilizar el Metro o abordar patrullas para acercarse a sus vuelos.

Los transportistas exigían que autoridades federales y aeroportuarias cumplan con la prohibición de que vehículos de plataformas digitales operen dentro de la zona federal.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la manifestación. Lamentablemente no nos quedó de otra por el fracaso del diálogo intermitente que se ha venido teniendo”, dijo Ignacio Rodríguez, secretario de Enlace Político del Movimiento Nacional Transportista.

Acotó que han sido atendidos por las secretarías de Gobernación e Infraestructura Comunicaciones y Transportes, pero que no habían logrado avances.

“Lamentablemente en el AICM seguimos padeciendo la competencia desleal de aplicaciones que se están llevando por día más de tres mil servicios, afectando ya gravemente el ingreso de transportistas que dependemos de esta actividad; es por eso que nuestra solicitud principal a las autoridades es que haya operativos de la Guardia Nacional dentro de la zona aeroportuaria”, agregó.

Alrededor de las 10:30 horas comenzaron con los bloqueos colocado taxis a lo largo y ancho de las vías de acceso al AICM.

Cerca de las 11:20 horas fue liberada la T2, luego de un conato de bronca entre taxistas y policías, pero los efectos siguieron por más tiempo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que en las inmediaciones de la T2 fue detenido un hombre de 39 años por romper el medallón de una grúa.

El sujeto fue puesto en libertad luego de que durante las mesas de trabajo entre taxistas y autoridades se llegó al acuerdo de reparar el daño.

Además, tres taxis utilizados para bloquear el acceso a la T2 fueron retirados con grúa y remitidos al corralón. En la T1 se presentaron escenas similares.

Para las 13:20 horas fueron liberadas las vialidades que comunican a la T1, señaló el AICM.