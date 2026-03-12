Experta: colapso en San Antonio Abad pudo prevenirse

El colapso del edificio en demolición ubicado en San Antonio Abad 124, que dejó tres trabajadores muertos y uno lesionado, pudo evitarse mediante el uso de sistemas de monitoreo estructural avanzados, advirtió una especialista.

De acuerdo con Jocelyn Vargas, experta en Geociencias y CEO de SeismicAI, plataforma de monitoreo sísmico que utiliza inteligencia artificial y sensores, señaló que incluso en inmuebles con daños previos, como el afectado por el sismo de 2017, existen señales físicas imperceptibles a simple vista que preceden a un colapso y que pueden ser detectadas con sensores.

Destacó que falta conocer el resultado de las investigaciones técnicas sobre la causa del colapso, pero explicó que las variaciones milimétricas en la inclinación, cambios en la frecuencia de vibración o microdeformaciones en columnas y vigas suelen ser los precursores de una falla estructural.

En un proceso de demolición, que por definición debe ser controlado, el monitoreo en tiempo real permite identificar cuándo una sección del edificio ha alcanzado un punto crítico de inestabilidad, lo que otorgaría el tiempo necesario para evacuar al personal antes de que ocurra el desplome.

Vargas detalló que la tecnología actual emplea dispositivos instalados estratégicamente en la estructura y el terreno circundante para medir movimientos en tres direcciones: norte-sur, este-oeste y vertical.

Estos datos se envían de forma permanente a plataformas de análisis que, mediante inteligencia artificial, emiten alertas inmediatas ante cualquier comportamiento anómalo.

Según cifras de la American Society of Civil Engineers, la implementación de estos sistemas puede reducir hasta 60% el riesgo de fallas graves y elevar la certeza sobre la estabilidad estructural hasta 99%.

Respecto a la empresa encargada de la obra, DEMEC, consideró que, a pesar de su trayectoria en el ramo, el accidente evidencia posibles deficiencias en el control preventivo del proceso.