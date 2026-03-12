Alistan rutas especiales y estacionamientos remotos para llegar al Estadio Azteca

Durante los partidos que se disputarán en el Estadio Azteca en la Copa del Mundo 2026, autoridades de la Ciudad de México anunciaron que aplicarán un esquema especial de movilidad que incluirá estacionamientos alternos, rutas exclusivas de transporte y restricciones vehiculares en los alrededores del recinto.

El esquema será puesto a prueba el próximo 28 de marzo, durante el partido amistoso entre México y Portugal.

Contempla medidas como el sistema Park & Ride y la habilitación de rutas para cubrir la llamada “última milla”, es decir, el traslado final hacia el estadio desde puntos cercanos o estaciones de transporte público, explicó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Agregó que el polígono de “la última milla” delimitará el área de acceso inmediato al inmueble y operará con accesos controlados durante los días de partido.

Costo servicio redondo

Para evitar saturación vehicular en la zona, se habilitarán estacionamientos remotos bajo el esquema Park & Ride.

Este modelo permitirá que los aficionados dejen su automóvil en puntos específicos de la ciudad y continúen el trayecto hacia el estadio en transporte público, principalmente en unidades de la RTP, el costo del servicio redondo será de 500 pesos.

Se prevé habilitar cinco rutas con destino al estadio que partirán de distintos puntos de la capital: Auditorio, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags y el Parque Ecológico Xochimilco.

Foto: Tomás Pérez | Cuartoscuro

El secretario precisó que también operarán rutas exprés, dirigidas exclusivamente a quienes cuenten con boleto para los partidos. El plan también contempla restricciones vehiculares en el perímetro inmediato del estadio.

De acuerdo con el programa presentado por el gobierno capitalino, susceptible de ajustes, se prevé el cierre de vialidades como Calzada de Tlalpan, Circuito Azteca y diversas calles secundarias de colonias aledañas al estadio, como Pedregal de Santa Úrsula y Santa Úrsula Coapa.

Los cierres comenzarían entre seis y ocho horas antes de cada encuentro y se mantendrían hasta tres o cuatro horas después del evento. Para la inauguración del torneo, prevista el 11 de junio, el dispositivo iniciaría hasta 12 horas antes.

Coordinación con otros transportes

Solo podrán ingresar vehículos acreditados, residentes de la zona, comerciantes y proveedores previamente identificados.

Los taxis o servicios de transporte por aplicación únicamente podrán realizar viajes exprés para acercar a los aficionados al perímetro permitido.

“Se limitan algunos transportes porque van solamente a zonas de aparcadero cercanas al estadio, y de ahí se camina. Solo tienen acceso quienes estén acreditados en la zona”, explicó García Nieto.

Para llegar a las zonas de acceso al llamado Coloso de Santa Úrsula, las autoridades planean privilegiar el uso del transporte público mediante carriles confinados que se habilitarán sobre Tlalpan y Circuito Estadio Azteca.

El esquema forma parte de la Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial presentada por el gobierno capitalino y contempla la operación coordinada entre el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y unidades de la Red de Transporte de Pasajeros.

El objetivo es conectar distintos puntos de la capital con el estadio en los días de partido.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Estacionamientos remotos

El funcionario descartó afectaciones a habitantes y comerciantes de las colonias cercanas.

“Se garantiza que los pobladores que viven cerca, los comerciantes y quienes distribuyen productos dentro de la zona, previa identificación, no se verán afectados”, señaló.

Remarcó que el modelo ya ha sido aplicado en eventos masivos en la capital, como el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Con esa experiencia, sostuvo, “la Ciudad de México está preparada para enfrentar el reto logístico que implicará el Mundial 2026”.

*DRR*