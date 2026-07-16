Perforarán túnel bajo Línea A del Metro para construir colector pluvial

Para reducir las inundaciones recurrentes en Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, el gobierno capitalino inició la construcción del colector República Federal, un túnel que cruzará por debajo de la Línea A del Metro y de dicha vialidad a seis metros de profundidad, mediante una tuneladora de última generación.

Las autoridades afirmaron que las obras no interrumpirán la operación de la Línea A del Metro ni la vialidad en la zona.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para captar hasta seis mil litros de agua pluvial por segundo y conducirlos hacia el vaso regulador El Salado, como parte del plan integral para disminuir las inundaciones en el oriente de la capital del país, afirmó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Hagan de cuenta que este colector subterráneo, que va a atravesar Zaragoza, es como una gran avenida en el subsuelo para conducir agua en épocas de lluvias, o una autopista subterránea totalmente diseñada para canalizar el agua. Podrá absorber seis metros cúbicos por segundo, es decir, seis mil litros por segundo; de ese tamaño es la obra que estamos haciendo”, destacó Brugada.

El nuevo colector trabajará de manera conjunta con la red de tanques tormenta que actualmente se construye sobre la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo, infraestructura que permitirá regular otros cuatro mil 500 litros de agua de lluvia y disminuir las anegaciones que históricamente afectan esa zona de Iztapalapa.

Foto: Especial

Luego de un recorrido por la zona de obras, Clara Brugada adelantó que la red de tanques tormenta quedará concluida el próximo 14 de agosto, mientras que el colector República Federal estará terminado en octubre, con el objetivo de operar plenamente durante la temporada de lluvias de 2027.

Revisión conjunta de la obra

El colector de República Federal tendrá una extensión de más de 1.2 kilómetros, con tuberías de aproximadamente metro y medio de diámetro, cuyo tramo más complejo será el cruce por debajo de Calzada Zaragoza y de la Línea A del Metro, explicó el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

Es una obra muy compleja y sofisticada. Se realizaron numerosos estudios y el proyecto ejecutivo fue revisado con la Secretaría de Movilidad y con la dirección del Metro para garantizar que no se afecte ni la vialidad ni la operación del sistema de transporte”, señaló.

Esparza Hernández detalló que actualmente se construye una lumbrera de seis metros de profundidad, que permitirá introducir la tuneladora encargada de perforar entre 80 y 90 metros por debajo de Zaragoza hasta conectar con el colector César Morales, infraestructura existente que conducirá el agua hacia el vaso regulador El Salado.

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No podemos hacer obras hidráulicas de manera desarticulada porque generaríamos nuevos problemas. Primero se amplió la capacidad de El Salado y, de manera paralela, construimos los colectores que llevarán el agua hasta ese punto”, explicó.

La lumbrera tendrá dimensiones de ocho por 15 metros y seis metros de profundidad, mientras que el tramo que cruzará Zaragoza utilizará un tubo de 1.8 metros de diámetro y una tuneladora de dos metros.

Nuestro objetivo es introducir la tuneladora a seis metros de profundidad para atravesar la Calzada Ignacio Zaragoza sin afectar la operación del Metro. Del otro lado construiremos otra lumbrera para recibir la máquina y conectar el nuevo colector con el César Morales, que desemboca en la planta de bombeo El Salado”, puntualizó en entrevista posterior el subsecretario de Planeación y Proyectos de Seguiagua, Raúl López Corzo.

Añadió que la rehabilitación de la planta de bombeo El Salado permitirá duplicar su capacidad de operación, al pasar de 10 mil a 20 mil litros por segundo, mientras que la laguna de regulación fue desazolvada y reforzada para alcanzar una capacidad cercana a los 400 mil metros cúbicos.

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Inundaciones no se resolverán de inmediato

Toda esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad de captación, conducción y regulación de agua de lluvia en el oriente del Valle de México.

Sin embargo, Clara Brugada reconoció que los problemas de inundaciones en colonias como Santa Martha Acatitla, el Pueblo de Santa María Aztahuacán y Ejército de Oriente, entre otras, no se resolverán en un año.