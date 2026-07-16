Engaño en Marketplace acaba con presunto ladrón detenido y procesado en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso contra Heriberto “N”, acusado de despojar a un hombre de su vehículo mediante un engaño, luego de una supuesta compraventa de un automóvil pactada a través de Facebook Marketplace.

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de este año, cuando la víctima acordó vender su automóvil mediante la plataforma y fue citada en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, para concretar la operación.

En el sitio se presentó Heriberto “N”, quien dijo ser hermano del supuesto comprador con quien previamente se había realizado el contacto.

Mientras ambos revisaban el estado del vehículo y la documentación, el ahora imputado presuntamente sacó un arma de fuego y obligó al propietario a endosar la factura a nombre de un tercero.

Una vez que obtuvo los documentos, Heriberto “N” huyó a bordo del vehículo, consumando el robo.

Tras la denuncia, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, con apoyo de diversas diligencias, entre ellas el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima y el análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, logró identificar al probable responsable.

Con esos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación, quienes localizaron y detuvieron a Heriberto “N” en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la audiencia celebrada el pasado 14 de julio, un juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por la representación social y resolvió vincular a Heriberto “N” a proceso por el delito de robo calificado.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.