Policía Auxiliar adopta a perrita “Patotas”, rescatada tras ser atropellada

Cinco años después de rescatar a una cachorra que fue atropellada y perdió una de sus extremidades, elementos de la Policía Auxiliar concretaron la adopción del can y le dieron un hogar permanente en las instalaciones del Sector 73 “Excalibur”, en la alcaldía Benito Juárez.

La perrita, bautizada como “Patotas”, fue auxiliada por los uniformados luego de que resultó gravemente lesionada al ser embestida por un vehículo.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde especialistas intentaron salvarle la extremidad afectada; sin embargo, las lesiones obligaron a practicarle la amputación de una de sus patas.

La Policía Auxiliar de CDMX adoptó a “Patotas”, perrita rescatada tras ser atropellada y amputada, que ahora vive en el Sector 73 Excalibur. Especial

Tras la intervención quirúrgica, el animal permaneció bajo resguardo en un refugio, donde continuó su recuperación y aprendió a adaptarse a una nueva condición de vida. Durante ese periodo, los policías que participaron en su rescate mantuvieron contacto constante con ella y dieron seguimiento a su evolución.

Durante la convivencia y cuidados, el vínculo entre los oficiales y la perrita se fortaleció, por lo que decidieron iniciar el proceso legal de adopción. Una vez concluidos los trámites, “Patotas” fue trasladada a las instalaciones del Sector 73 “Excalibur” de la Policía Auxiliar, ubicado en la colonia Nativitas,, donde permanecerá bajo el cuidado de los elementos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la adopción forma parte de las acciones que realizan sus elementos en favor de la protección y bienestar animal, además de las labores de seguridad pública.