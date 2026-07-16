Regresa la CNTE a las calles de la Ciudad de México

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron esta mañana a las calles de la Ciudad de México para exigir que se cumplan los acuerdos firmados entre funcionarios federales e integrantes de la comisión representativa de la CNTE.

"Varios compromisos no se han cumplido y vamos a realizar una manifestación, un mitin frente a las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Este documento, firmado por autoridades de la SEP, el ISSSTE y la autoridad educativa, no se ha cumplido. El primer punto era que en la semana del 22 al 26 de junio se llevaría a cabo un seguimiento con la Secretaría de Educación Pública, y esto no ha sucedido", manifestó Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE.

El grupo de manifestantes arribó alrededor de las nueve de la mañana a las instalaciones ubicadas en avenida Isabel la Católica número 165. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó cortes a la circulación para facilitar la manifestación, mientras que funcionarios de la Secretaría de Educación Pública recibieron a una comisión para escuchar sus peticiones.

Por último, los maestros aseguraron que las movilizaciones continuarán frente a diferentes instalaciones federales durante este periodo vacacional.