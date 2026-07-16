Aceleran obras hidráulicas para blindar Zaragoza de inundaciones

Con un avance de obra del 45 por ciento, la red de nueve tanques tormenta que se construye debajo de la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo, de la Línea A del Metro, deberá quedar lista el 14 de agosto, prometió la jefa de Gobierno Clara Brugada tras realizar un recorrido de supervisión de los trabajos.

La fecha de entrega estaba prevista para junio; sin embargo, las obras acumulan alrededor de un mes de retraso debido al adelanto de la temporada de lluvias, reconoció el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

Las lluvias que se adelantaron desde los primeros días de mayo, complicaron el calendario de ejecución, hablamos con la empresa encargada para acelerar los trabajos y cumplir con las nuevas fechas de entrega”, sostuvo.

Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

Detalló que inicialmente se tenía prevista la construcción de ocho tanques tormentas, pero se amplió a nueve, los cuales en conjunto tendrán un volumen superior a los cuatro mil 200 metros cúbicos de almacenamiento.

Toda esa agua ya no permanecerá sobre la superficie; se regulará debajo de Zaragoza y posteriormente continuará su camino hacia el vaso regulador El Salado, el Emisor Oriente y el drenaje profundo”, detalló Esparza.

Población que será beneficiada

Con una inversión de 107.4 millones de pesos, la nueva infraestructura, que se construye a lo largo de 380 metros de la lateral de Zaragoza, beneficiará de manera directa a 32 mil 700 habitantes de la zona de Santa Martha Acatitla y mejorará la circulación de 30 mil vehículos que diariamente transitan por la avenida.

Además, las autoridades aseguran que tendrá impacto para 1.8 millones de personas de población flotante, en su mayoría provenientes de municipios del oriente del Estado de México que utilizan este corredor como principal acceso a la Ciudad de México.

Tras el recorrido por la zona de obra, Clara Brugada aseguró que se trata de uno de los proyectos hidráulicos más importantes que actualmente desarrolla su administración.

Son una obra única en su tipo. Estamos hablando prácticamente de un río de agua que va a evitar que se inunden negocios, casas y el Metro; son como pulmones hidráulicos que reciben miles de millones de litros de agua de lluvia”, afirmó.

Insistió en que la red de tanques tormenta estará concluida el 14 de agosto, mientras que el colector República Federal, qué se edifica en el área, deberá terminarse en octubre, para que ambas infraestructuras operen de manera integral durante la temporada de lluvias de 2027.

Resultados para el Valle de México

El subsecretario de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Raúl López Corzo, aseguró que los tanques tormenta de Calzada Ignacio Zaragoza ya comenzaron a mostrar resultados, aun cuando permanece en construcción.

Hay videos donde se observa que el agua ya está entrando a las obras. Esa es justamente la función que tendrán los tanques. Ya están mitigando los escurrimientos; están funcionando parcialmente y por eso no hemos tenido afectaciones importantes en la zona de los muebleros, que históricamente era una de las más afectadas”, explicó.

Foto: Especial

Aseguró que la acumulación de agua que se puede observar durante las lluvias, “no se trata de inundaciones, sino que se junta el agua y ésta es desazolvada”.

Los tanques estarán conformados por tubos de tres metros de diámetro, los cuales permanecerán completamente enterrados en la vialidad, mientras que en la superficie se reconstruirá la carpeta asfáltica con nuevas pendientes y rejillas de captación para conducir el agua hacia el sistema hidráulico.

Vamos a nivelar la carpeta asfáltica para dirigir el agua hacia las cajas de captación y de ahí conducirla a los tanques. Eso permitirá mitigar de manera importante las inundaciones”, puntualizó López Corzo.

El plan hidráulico no se limita a esta intervención, precisó José Mario a Esparza, ya que se suma a la rehabilitación del colector Teotongo, que será entregada el próximo martes.

Indicó que esa obra recuperará la capacidad de conducción que había perdido el colector debido a hundimientos diferenciales y azolves, como parte del programa metropolitano acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno Clara Brugada y la gobernadora Delfina Gómez para reducir las inundaciones en el oriente del Valle de México.