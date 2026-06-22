Iztapalapa bajo el agua: lluvias colapsan la calzada Zaragoza y frenan Línea A

La alerta naranja por lluvias se activó por la tarde para la alcaldía Iztapalapa y hubo inundaciones en vialidades importantes en la hora pico del tráfico.

En redes sociales vecinos reportaron severas inundaciones en la zona de Santa Martha Acatitla, en particular en la calzada Ignacio Zaragoza. Se compartieron las imágenes de la avenida inundada y de autos y el transporte público avanzando con dificultad entre el agua.

Debido a las afectaciones pluviales en las vías, el servicio de la Línea A del Metro tuvo que ser interrumpido. Eduardo Jiménez Fernández

El impacto de la tormenta paralizó las redes de transporte masivo. Eduardo Jiménez Fernández

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladó a usuarios de la Línea A del Metro de la estación Guelatao a la estación Santa Martha, pues el servicio se interrumpió a causa de la lluvia. También se presentaron encharcamientos en la zona del puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Apenas el domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada inauguró la obra mediante la que se duplicó la capacidad del Vaso Regulador El Salado, en Iztapalapa, y detalló que el objetivo de las obra es reducir la afectación que las inundaciones causan en la zona.

En la colonia Valle de Los Reyes, en el Estado de México, empezó a llover desde las dos de la tarde y se presentaron inundaciones de 80 centímetros de alto en calles y viviendas.

Los puntos más críticos se concentraron en las inmediaciones de la colonia Santa Martha Acatitla y sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Eduardo Jiménez Fernández

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil, también emitió alerta amarilla por lluvias intensas y granizo en 10 alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.