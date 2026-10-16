Perfilan 2 mil mdp para comicios de 2027 y 2028 en la CDMX

El monto aproximado de recursos que requerirá el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para organizar el proceso electoral ordinario de 2027 e iniciar los preparativos para la elección judicial de 2028 será de alrededor de 2 mil millones de pesos. Todas las áreas técnicas del organismo están calculando los requerimientos específicos para presentar su propuesta de presupuesto al Congreso local, informó la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Considerando que hay elecciones ordinarias y que vamos a tener que arrancar actividades de proceso electoral del Poder Judicial y de consulta de presupuesto participativo eso nos mueve a nosotros (...) entonces va a estar alrededor de los mil 800 millones, casi llegando a los 2 mil millones de pesos o tal vez un poco más”, señaló Avendaño durante una entrevista en el Congreso capitalino.

La funcionaria detalló que las áreas técnicas del órgano electoral se encuentran calculando los requerimientos específicos para integrar la propuesta presupuestal, tomando en cuenta las actividades previstas para los próximos años. Para proyectar este monto, utilizaron como referencia el proceso de 2021, cuando se renovaron alcaldías, diputaciones locales y concejalías. En aquel año, el IECM solicitó más de 2 mil 174 millones de pesos, aunque el Legislativo local únicamente le aprobó mil 586 millones.

IECM prepara la elección judicial de 2028

Asimismo, Avendaño precisó que durante 2027 comenzarán las labores para la elección de juzgadores, por lo que el instituto deberá iniciar los preparativos correspondientes con anticipación. En ese sentido, indicó que “se prevé que la convocatoria para quienes se vayan a postular a la elección judicial del 2028 saldrá en abril del 2027”.

De esta manera, el organismo electoral contempla dentro de sus previsiones presupuestales tanto las elecciones ordinarias de 2027 como el inicio de las actividades relacionadas con la renovación del Poder Judicial en 2028. A estos trabajos se suman las tareas vinculadas con la consulta de presupuesto participativo, que también forman parte de las actividades mencionadas por la consejera presidenta.

IECM reconoce límites para frenar la propaganda política en calles de la CDMX

Por otro lado, al abordar las quejas recurrentes sobre la sobreexposición de propaganda en las calles de la Ciudad de México, la consejera presidenta reconoció que el instituto carece del marco normativo suficiente para frenar estas prácticas cuando no implican un llamado explícito al voto. Esta limitación, explicó, se relaciona con los criterios prevalecientes en las resoluciones de los tribunales.

Sobre el llamado para que los actores y partidos políticos respeten los tiempos electorales, Avendaño fue tajante: “Nos escuchan, pero no nos atienden”. Por ello, concluyó que la única solución de fondo es que el Congreso vuelva a legislar en la materia, con el propósito de otorgar mayores atribuciones de control y sanción al instituto electoral.

La consejera presidenta planteó así la necesidad de modificar las disposiciones correspondientes para que el IECM cuente con herramientas suficientes para atender las prácticas de propaganda que generan quejas recurrentes en la capital. Según expuso, el cambio legislativo permitiría fortalecer las facultades del organismo frente a estas situaciones, en un contexto en el que también prepara los procesos electorales de los próximos años.

*mcam