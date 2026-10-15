Habitantes de Iztapalapa viven en riesgo
La población de Iztapalapa no cuenta con suficientes y permanentes medidas de prevención, mitigación y atención inmediata, reconoció la alcaldía en un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial.
Iztapalapa, la alcaldía gobernada por Aleida Alavez, es una demarcación en donde los habitantes diariamente están expuestos a riesgos naturales o generados por el hombre.
Hasta 2024, se habían identificado 2 mil 952 grietas en 82 colonias, que afectaban vialidades, viviendas o ambas.
Iztapalapa es la demarcación más poblada de la Ciudad de México.
Los más de un millón 835 mil habitantes también están expuestos a peligros como:
- Inestabilidad de taludes
- Presencia de socavones
- Zonas históricamente inundables
- Accidentes viales
- Fugas de gas
- Fábricas que manejan insumos de alto riesgo.
- Incendios estructurales y forestales
- Unidades habitacionales y escuelas en zonas de riesgo por hundimiento de suelo
Y por si fuera poco, la probable ocurrencia de sismos de magnitudes que generen un grado alto de afectación en inmuebles, infraestructura, ampliación de grietas y colapso de taludes.
Esta situación se agrava debido a que hay un número alto de viviendas que están construidas de manera irregular.
La población de Iztapalapa no cuenta con suficientes y permanentes medidas de prevención, mitigación y atención inmediata, reconoció la alcaldía en un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial.
Esta situación genera una carencia en el acceso oportuno a acciones de protección civil, atención prehospitalaria y esquemas de autoprotección, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres", diagnóstico de la alcaldía.
Las mujeres de Iztapalapa son las que más están en riesgo debido a que dedican hasta 2.6 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Lo que incrementa su permanencia en viviendas y colonias con: grietas, hundimientos, viviendas autoconstruidas, instalaciones eléctricas y de gas deficientes.