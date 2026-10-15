Habitantes de Iztapalapa viven en riesgo

Iztapalapa, la alcaldía gobernada por Aleida Alavez, es una demarcación en donde los habitantes diariamente están expuestos a riesgos naturales o generados por el hombre.

Hasta 2024, se habían identificado 2 mil 952 grietas en 82 colonias, que afectaban vialidades, viviendas o ambas.

Las grietas son otro riesgo para los iztapalapenses Especial

Iztapalapa es la demarcación más poblada de la Ciudad de México.

Los más de un millón 835 mil habitantes también están expuestos a peligros como:

Inestabilidad de taludes

Presencia de socavones

Zonas históricamente inundables

Accidentes viales

Fugas de gas

Fábricas que manejan insumos de alto riesgo.

Incendios estructurales y forestales

Unidades habitacionales y escuelas en zonas de riesgo por hundimiento de suelo

Y por si fuera poco, la probable ocurrencia de sismos de magnitudes que generen un grado alto de afectación en inmuebles, infraestructura, ampliación de grietas y colapso de taludes.

Esta situación se agrava debido a que hay un número alto de viviendas que están construidas de manera irregular.

La población de Iztapalapa no cuenta con suficientes y permanentes medidas de prevención, mitigación y atención inmediata, reconoció la alcaldía en un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial.

Esta situación genera una carencia en el acceso oportuno a acciones de protección civil, atención prehospitalaria y esquemas de autoprotección, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres", diagnóstico de la alcaldía.

Las mujeres de Iztapalapa son las que más están en riesgo debido a que dedican hasta 2.6 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Lo que incrementa su permanencia en viviendas y colonias con: grietas, hundimientos, viviendas autoconstruidas, instalaciones eléctricas y de gas deficientes.