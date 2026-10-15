Múltiples irregularidades sanitarias rodearon muerte de Dulce María

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que hasta el momento fueron aprehendidas dos mujeres por su probable participación en el homicidio de Dulce María, una paciente de 35 años que murió durante una cirugía estética realizada el 11 de septiembre en un establecimiento de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Las detenidas fueron identificadas como Mariana “N”, quien se desempeñó como anestesióloga durante el procedimiento y Sonia “N”, señalada por encargarse de ofrecer y cobrar el servicio estético.

Detectan irregularidades sanitarias

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación inspeccionaron el inmueble, recabaron entrevistas y analizaron videograbaciones para reconstruir lo ocurrido. Además, durante un cateo realizado el 12 de septiembre, aseguraron dispositivos de almacenamiento, cámaras y documentación relacionada con el caso.

Las diligencias permitieron establecer que el establecimiento operaba en un inmueble particular, con habitaciones adaptadas como consultorios.

Posteriormente, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México detectó 17 incumplimientos a la normatividad sanitaria, mientras que una verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó irregularidades en 60 puntos de revisión.

Foto: Especial

De acuerdo con la FGJ, las entrevistas, dictámenes periciales y reconocimientos fotográficos realizados por testigos, aportaron datos de prueba sobre la probable participación de ambas mujeres.

Además de que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Paciente murió durante la intervención

Las investigaciones señalan que la víctima acudió al establecimiento acompañada de su pareja para someterse a una cirugía estética. Mientras esperaba, el hombre observó que varias personas salían apresuradamente del área donde se realizaba el procedimiento y retiraban aparatos médicos.

Posteriormente, le informaron que era necesario trasladar a la mujer a un hospital; sin embargo, la paciente permaneció en el inmueble, donde perdió la vida. Según los testimonios recabados, varias de las personas que participaron en su atención abandonaron el lugar.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un edema agudo cerebral y pulmonar. Otros dictámenes periciales establecieron que el fallecimiento ocurrió durante el procedimiento quirúrgico.

Delitos imputados

De acuerdo con la fiscalía capitalina, el 12 de octubre Mariana “N” fue vinculada a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La supuesta anestesióloga fue localizada y aprehendida el 6 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

En tanto, Sonia “N” fue aprehendida el 13 de octubre en la alcaldía Benito Juárez y compareció ante un juez el día 14, cuando el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el mismo delito.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva y programó para el 19 de octubre la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.