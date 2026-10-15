Detienen a integrante de La Unión Tepito tras cateo en Iztapalapa

Un presunto integrante de La Unión Tepito fue detenido en la alcaldía Iztapalapa, luego de un cateo realizado por fuerzas capitalinas y federales, en donde también aseguraron varias dosis de drogas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, fue posible identificar un domicilio en la colonia San Antonio, en donde se almacenaban drogas.

Mediante labores de vigilancia en campo, los policías obtuvieron datos de prueba que entregaron a un agente del Ministerio Público, quien los presentó ante un juez de control, con lo que se obtuvo el mandamiento judicial para intervenir el inmueble”.

Al sitio llegaron elementos de las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia (Fiscalía CDMX) quienes ejecutaron la orden de cateo.

Foto: Especial

La vivienda intervenida se localiza en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, donde los policías aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

En el lugar fue detenido un hombre de 42 años, el cual fue llevado al Ministerio Público para seguir con la investigación del caso.

Al hacer un cruce de información, se pudo conocer que el detenido forma parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión y a la compra, venta y distribución de droga, que opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.