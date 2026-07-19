Pelea por ocupar un lugar para dormir, termina en homicidio en Polanco

Un extranjero fue detenido por la Policía por presuntamente participar en una riña y asesinar a navajazos a un hombre en Polanco.

El hombre aparentemente de nacionalidad australiana fue detenido con una navaja y 50 dosis de aparente narcótico, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

“Los uniformados desempañaban sus recorridos de vigilancia en la colonia Polanco Quinta Sección, cuando fueron informados de una riña entre personas en situación de calle, en la avenida Homero y la calle Galileo, por lo que rápidamente se aproximaron al lugar.

Al llegar, observaron a un hombre de aproximadamente 55 años con visibles manchas hemáticas en el pecho y, paramédicos que arribaron al sitio lo diagnosticaron sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes”, informó la dependencia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el occiso, en aparente situación vulnerable, tuvo una pelea con otro sujeto por ocupar el lugar para dormir, por ello la Policía implementó un dispositivo de búsqueda y localización con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona.

El hombre aparentemente de nacionalidad australiana fue detenido con una navaja y 50 dosis de aparente narcótico. Cortesía

“Fue así que se observó al probable responsable que, tras la agresión, comenzó a correr y rápidamente los policías en campo le dieron seguimiento hasta llegar a las avenidas Ferrocarril de Cuernavaca y Horacio, en la colonia Polanco Segunda Sección, donde lo observaron cuando manipulaba bolsitas de plástico como las usadas para la venta de droga”, agregó.

El presunto responsable trató de huir y los policías iniciaron una persecución.

Los efectivos policiales se acercaron a él y, al notar su presencia trató de emprender la huida, pero fue interceptado y le realizaron una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le aseguraron 50 bolsitas de plástico que contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, además de una navaja retráctil de aproximadamente 10 centímetros de largo con manchas hemáticas”, indicó la SSC.

El sujeto fue detenido el hombre de 30 años, quien dijo ser de ciudadano extranjero de nacionalidad australiana, le informaron de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.