Pide PAN consulta para dictaminar reforma de rentas justas

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza y la bancada del PAN, solicitaron que la iniciativa de ley de la jefa de gobierno Clara Brugada, en materia de rentas justas, se someta a consulta pública, pues afectará a millones de personas.

En conferencia en el Congreso, Garza afirmó que la iniciativa impactará a más de cuatro millones de personas, pues hay dos millones que viven en inmueble rentado y hay cerca de 600 mil viviendas en renta, en las cuales viven alrededor de dos millones de personas más.

Esos cuatro millones de personas son una cifra superior a la población conjunta de Iztapalapa y Gustavo A Madero”, dijo Garza.

Foto: @oligarza3

La iniciativa de Brugada propone reformar el artículo 9 de la Constitución para que la renta de inmuebles de uso habitacional no pueda incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior, se creará una Defensoría de los Inquilinos y el gobierno aumentará la oferta de vivienda en renta.

Sobre la iniciativa, la diputada Garza exigió que en la dictaminación de la iniciativa se incluya “un estudio de impacto económico serio, que contemple la viabilidad financiera de la propuesta y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo, con base en evidencia técnica y no únicamente en criterios políticos”.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, dijo que su bancada está dispuesta al diálogo y al análisis técnico, pero expuso que “cualquier iniciativa en materia de vivienda debe estudiarse con seriedad y sin afectar el derecho a la propiedad privada, al tiempo que debe generar incentivos para la inversión pública y privada”.

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