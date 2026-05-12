Asesinan a motociclista en calles de la colonia Roma Norte

Un hombre de 28 años de edad fue asesinado a balazos este martes en calles de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Frontera, casi esquina con avenida Chapultepec, donde policías capitalinos tomaron conocimiento de una persona sin vida con impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue perseguida por los tripulantes de un vehículo a lo largo de varias calles de la zona.

Al darle alcance, los agresores realizaron diversas detonaciones en su contra y posteriormente huyeron del lugar, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en una tarjeta informativa.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las labores periciales.

Las autoridades dieron parte al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.

En tanto, personal de la SSC ya realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas, para identificar el automóvil involucrado y localizar a los probables responsables del ataque.

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