Brugada niega que haya propuesto suspender clases por Mundial

La jefa de Gobierno Clara Brugada aclaró que “nunca propuso suspender clases por la realización del Mundial de Futbol 2026”, por lo que aseguró que mantiene su respaldo a la decisión del gobierno federal de respetar el calendario escolar vigente hasta el próximo 15 de julio.

La aclaración se dio luego de que la semana pasada el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que el ciclo escolar 2025-2026 podría concluir de manera anticipada el 5 de junio, debido a las altas temperaturas y a la realización de la Copa del Mundo.

Sin embargo, este lunes autoridades federales confirmaron que las clases continuarán conforme al calendario oficial.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

En conferencia de prensa, Brugada sostuvo que está de acuerdo con mantener las actividades escolares sin modificaciones.

Quiero aclarar varios temas; el primero, tiene que ver con la definición que el gobierno federal que dio a conocer que respeta el calendario, hay preocupación de sectores, de madres de familia sobre los cuidados, así que apoyamos plenamente que se mantenga el calendario previamente aprobado”, expresó.

Además, rechazó las versiones que la señalaban como impulsora de una suspensión generalizada de actividades durante el Mundial.

Lo que yo he dicho, lo sostengo, es que el día de la inauguración fuera un día inhábil. Nunca dije propongo que se suspendan las clases o que se recorra el calendario”, subrayó.

Brugada afirma que CDMX es para todos

El 17 de abril, como publicó Excélsior, Clara Brugada, propuso implementar home office y suspender clases durante los días de partidos del Mundial 2026 para evitar el colapso vial, para reducir el tráfico y la contaminación, por eso convocó a empresas a una alianza para trabajar desde casa.

Este martes, la mandataria insistió en que su propuesta se limita únicamente al día inaugural de la justa mundialista, con el objetivo de que la población pueda participar en las actividades programadas en torno al evento.

Retas de futbol de mujeres en el Zócalo de la CDMX Foto: Cuartoscuro

Lo que queremos para la Ciudad de México, para la inauguración y para los 39 días del Mundial, es que la población viva otro Mundial”, indicó.

Recordó que su gobierno prepara un modelo de “Mundial social”, con actividades deportivas, recreativas y culturales fuera del estadio Banorte y en distintos puntos de la ciudad.

Por último, la Jefa de Gobierno también rechazó las versiones que señalaban que su propuesta buscaba mantener a los habitantes en casa para facilitar la movilidad de turistas.

Es falso que yo estoy diciendo que la gente se quede en casa para que los turistas sean los únicos que puedan disfrutar. Aquí la ciudad la pueden disfrutar sus habitantes y también los visitantes, no hay ninguna exclusión de nadie”, reiteró.

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