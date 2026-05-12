Edomex logra caída histórica del 55% en homicidios dolosos

El Estado de México reportó una significativa reducción del 55% en los homicidios dolosos, como resultado directo de la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas este martes en la “Mañanera del Pueblo”, el promedio diario de homicidios pasó de 6.6 casos registrados en septiembre de 2024 a solo 3 casos diarios en abril de 2026.

La disminución, se señaló, ha sido resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en distintas regiones del territorio mexiquense. En estas tareas participan corporaciones de seguridad, fuerzas federales y áreas de investigación, enfocando su labor en los municipios considerados prioritarios por incidencia delictiva.

Entre las estrategias implementadas para lograr esta baja destacan despliegues regionales, patrullajes, videovigilancia y operativos permanentes en zonas de atención especial.

También forman parte fundamental de esta coordinación las Mesas de Paz, que son encabezadas diariamente por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se revisa el comportamiento delictivo y se definen acciones operativas conjuntas.

La reducción en homicidios ocurre de manera paralela a otros resultados positivos reportados en la Zona Oriente del Estado de México, como la disminución en delitos como el robo de vehículos.