Miguel Hidalgo presenta guía con mejores panaderías de la alcaldía
El alcalde Mauricio Tabe agradeció a ese tipo de establecimientos por deleitar las mesas con sus productos e impulsar la economía local
La alcaldía Miguel Hidalgo, Culinaria Mexicana y Canirac CDMX presentaron la primera edición de la Guía MH 2026, en la que se reconoce a 50 panaderías de la demarcación por su arte, gastronomía y sabor.
El gobierno de esa alcaldía destacó que ese tipo de establecimientos deleitan el paladar de la gente e incentivan la economía local, con productos de la mejor calidad.
Reconozco que Miguel Hidalgo tiene a los mejores chefs y a los mejores panaderos de la Ciudad de México, tiene las mejores panaderías, no se había hecho un esfuerzo por presumir lo que tenemos y todo el talento que aquí está presentado en esta guía de las 50 mejores panaderías”, dijo el alcalde Mauricio Tabe.
El objetivo es que cuando la gente piense en comer pan delicioso, lo haga en la Miguel Hidalgo, agregó.
Sepan que aquí está el mejor pan de la Ciudad de México, queremos que Miguel Hidalgo se convierta en esta capital del mejor pan, la capital del pan, del pan bien hecho, con sabor y con toda la calidad que caracteriza estas panaderías”, expresó.
En el Teatro Ángela Peralta, Tabe dijo que la guía es un impulso a los comercios locales de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Me siento muy contento de que se haga realidad este sueño de las 50 mejores panaderías y lo que queremos es que se sigan sumando más panaderías, que esto sea el inicio de un proyecto para mostrar lo mejor que tenemos, no es lo que hace el gobierno, sino es lo que hacen nuestras vecinas y vecinos, lo que hacen nuestros empresarios”.
Y añadió: “Nosotros somos un gobierno que sí cree en impulsar el trabajo, impulsar y proyectar a nuestros empresarios, en apoyarlos para que sigan haciendo su trabajo en las mejores condiciones”, dijo.
Las panaderías reconocidas fueron:
- Ajla Gourmet, Colonia Polanco
- Alcazar, Verónica Anzures y Anzures
- Amado, Polanco
- Amand Delicatessen, Lomas de Chapultepec
- Amano Repostería, Polanco
- Apanpacho, Escandón
- Aromas Cotidianos, Lomas de Chapultepec
- Artemiga, Lomas de Chapultepec
- Aúna Café, Polanco
- Bakers, Polanco, Lomas de Chapultepec
- Begonia Pan y Plantas, Escandón
- Ca e Biscottino, Polanco, Escandón
- Casa Ó, Lomas de Chapultepec
- City Market Café, Polanco
- Conejo Blanco, Polanco
- Consuelo Pan de Madre, Polanco
- Dave’s Home Bread, Escandón
- Deseo de Ángel, Colonia América
- Fougasse, Lomas de Chapultepec, Polanco
- ¡Hay Pan!, San Miguel Chapultepec, Tacubaya
- Kunz, Polanco
- La Conchería, Ampliación Granada
- La Divinata, Verónica Anzures y Lomas de Chapultepec
- La Otilia, Polanco
- La Suiza, Polanco
- Ladurée, Polanco
- Lulo & Lala, San Miguel Chapultepec
- Macorina, Lomas de Chapultepec, Granada
- Maison Ana by Maison Belén, Polanco
- Maison Kayser, Polanco y Molino del Rey
- Majoma Bakery, Escandón
- Mallorca, Lomas de Chapultepec
- Maricú Cocina Dulce, Polanco
- Mätre, Lomas de Chapultepec
- No Mercy Bakery, Lomas de Chapultepec
- Nugat, Lomas de Bezares
- Odette, Lomas de Chapultepec
- ONCE Panadería, Polanco y Molina del Rey
- Panfilo Artesanal, Tacubaya
- Panificadora Elizondo, Colonia Irrigación
- PANMEX, Colonia Irrigación
- Peltre, Polanco
- Rustic Pan, Colonia Modelo Pensil
- Saint, San Miguel Chapultepec
- Sanborns, Polanco, Ampliación Granada, Lomas de Chapultepec, Anzures y Verónica Anzures
- Signora Mariola, Granada, Ampliación Granada, Polanco
- Tere Cazola, Polanco
- Tomasa, Polanco
- Tout Chocolat, Polanco
- Veganería Le Muf, Escandón