Niegan suspender resolución a empresa como organizadora del Axe Ceremonia

Una Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México determinó negar a una de las empresas organizadoras del Festival Axe Ceremonia la suspensión de una resolución administrativa emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde quedó acreditado que ellos fueron los responsables del evento en donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, en abril pasado.

Con esto, dicha resolución en materia administrativa podrá seguir siendo pública, a pesar de que la empresa solicitó que no lo fuera, señalaron los abogados de la familia de la joven que murió junto a su compañero tras caerles una estructura encima.

Al término de una audiencia de omisiones, que se realizó en las salas orales de Doctor Lavista, un juez determinó que no era ilegal que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) no incluyera a las víctimas en los citatorios que han realizado a los representantes legales de la empresa organizadora, como parte de la investigación.

A su salida de los juzgados, el abogado Fabián Victoria explicó que, en la vía administrativa, la empresa buscó impugnar la resolución de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde señaló que ellos fueron los organizadores de ese evento junto con otro corporativo.

“Pues esa resolución administrativa, (la empresa) la impugnó y no solo eso, pidió que se le otorgara una suspensión para que esta resolución administrativa no pudiera ser pública, no pudiera seguirse difundiendo”, dijo el abogado al ser entrevistado.

En tanto, el abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas, Edwin Alan Piñón adelantó que pedirán una solicitud ante la Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal para que revoque la determinación que impide la realización de la audiencia inicial, en donde se realizará la formulación de imputación a las personas físicas y morales por el homicidio de los fotoperiodistas.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Imputación contra empresas

Fue a finales de enero, cuando la fiscalía capitalina informó que se notificó a dos empresas que organizaron el festival sobre la imputación en su contra, la cual es por el delito de homicidio a causa del deceso de ambos jóvenes.

Uno de los abogados de las víctimas reveló que la notificación se realizó el 20 de enero pasado, tras la inclusión por la ministerio público Ministerio Público Mercedes Karina Granados de cambiar la situación legal contra ambas empresas en la investigación del caso.

Tras darse a conocer esa información, la fiscalía de la Ciudad de México afirmó que se agotarán todas las líneas de investigación, lo que permitirá ejercer acción penal en contra de quien resulte responsable, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

"Desde el inicio, se han realizado de manera continua actuaciones ministeriales, policiales y periciales, que se desarrollan con rigor técnico y jurídico, sin exclusiones, y abarcan a todas las personas físicas y morales que pudieran tener responsabilidad en los hechos, conforme a las atribuciones de esta institución".

