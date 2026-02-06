Damnificados por explosión en Coyoacán reciben primer apoyo para renta

A casi un mes de la explosión en un edificio de la calle Paseo de Los Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña, las 25 familias que resultaron afectadas recibieron el primer apoyo económico destinado al pago de renta.

A las familias damnificadas se les entregará un apoyo mensual de ocho mil pesos durante un año, incluyendo a la familia del portero que habitaba en el edificio.

El objetivo es que cuenten con recursos para solventar una vivienda temporal, mientras concluyen las obras de rehabilitación.

Los trabajos de rehabilitación continuarán, mientras se mantiene el acompañamiento a las familias afectadas Foto: Especial

La entrega de los cheques se realizó en el salón de Cabildos de la alcaldía Coyoacán, fue encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez, acompañado por Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno capitalino.

Alcalde destaca solidaridad

La explosión, registrada en uno de los departamentos del inmueble de cinco pisos, dejó 12 personas heridas, tres de ellos requirieron hospitalización; daños en 30 inmuebles y la evacuación preventiva de dos mil 500 personas, así como 15 vehículos afectados, lo que obligó a la intervención de cuerpos de emergencia y dependencias de gobierno.

Ante los vecinos afectados, el alcalde destacó el acompañamiento colectivo frente a la tragedia.

“Esto que nosotros vivimos es una muestra de lo que hace México ante un desastre, algo que nos une, que nos fortalece ante la desgracia”, expresó.

Myriam Urzúa resalta trabajo conjunto

En el mismo sentido se pronunció la secretaria Myriam Urzúa, quien subrayó que la atención a la emergencia ha sido resultado de la coordinación entre el gobierno central y la alcaldía.

“Cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor, las cosas salen más fáciles y las podemos llevar a cabo mejor para el bienestar de las y los vecinos”, afirmó.

En representación de los habitantes del edificio, Rosalino Pérez Miranda, administrador del inmueble, agradeció el apoyo y el acompañamiento brindado.

“Este apoyo no solo es un respaldo económico, es una muestra del compromiso con el bienestar, nos da la tranquilidad necesaria para empezar a reconstruir no solo nuestros hogares, sino también nuestra paz mental”, expresó.

Los trabajos de rehabilitación continuarán, mientras se mantiene el acompañamiento a las familias afectadas, garantizaron autoridades de la alcaldía Coyoacán, en un comunicado.

