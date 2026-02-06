Volcadura de taxi en Azcapotzalco causa lesiones a adulta mayor

Una mujer de 68 años de edad, que viajaba a bordo de un taxi, resultó lesionada este viernes tras la volcadura de la unidad de transporte.

El incidente se registró en la Avenida 22 de febrero, colonia Los Reyes, de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los reportes indican que el taxi, en el que viajaban el conductor y la mujer de la tercera edad, circulaba sobre la Avenida 22 de Febrero y al llegar al cruce con la calle Capilla de los Reyes fue golpeado por un vehículo particular.

El impacto provocó que el automóvil de alquiler perdiera estabilidad y terminara volcado sobre uno de sus costados.

Al sitio acudieron paramédicos y personal de emergencia para brindar atención inmediata a los ocupantes, entre ellos el Heroico Cuerpo de Bomberos, cuya estación se ubica a tan solo una cuadra de distancia.

Tras la valoración médica, se determinó que ninguno de los involucrados requería traslado urgente a un hospital; sin embargo, la mujer de la tercera edad recibió un pase médico para descartar lesiones internas o complicaciones posteriores.

Mientras tanto, ambos conductores fueron trasladados ante la autoridad ministerial correspondiente, donde se definirá la responsabilidad del percance y se deslindarán posibles cargos, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El accidente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban maniobras para retirar el taxi volcado.

Choque en Miguel Hidalgo

En otro hecho de tránsito, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se registró un choque múltiple entre un camión de transporte público, un taxi y dos automóviles particulares sobre Calzada Legaria.

El Organismo Regulador de Transporte (ORT) de la Semovi informó que el choque fue causado por una camioneta que viajaba a alta velocidad y en una de sus maniobras cortó la circulación a la unidad de transporte público del corredor AULSA.

“El corte de circulación realizado a alta velocidad por una camioneta particular provocó la colisión con la unidad de transporte público y de ésta con dos vehículos más”.

A la zona del choque llegó una ambulancia de la Cruz Roja para atender a dos personas lesionadas, una que viajaba en el autobús y a la conductora de la camioneta que provocó el choque, en ninguno de los casos fue necesario su traslado a un hospital.

En cuanto a los daños, el seguro de la camioneta y del camión llegaron al lugar para hacerse cargo y para entregar los pases médicos necesarios.

