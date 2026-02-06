Detienen a 5 personas tras robo a vivienda de falsos barrenderos en GAM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cinco personas en la alcaldía Iztacalco, quienes estarían relacionados con el robo a una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, delito cometido por varios sujetos que se hicieron pasar por trabajadores de limpia del gobierno de la capital.

Tras conocerse el robo cometido en colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, la SSC comenzó con las labores de inteligencia para dar con el paradero de los ladrones, quienes se llevaron, entre otras cosas, un vehículo que posteriormente abandonaron.

“Como parte de las indagatorias, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, con lo que se pudo observar el paso de un vehículo color blanco y la zona de confort de los probables responsables en la alcaldía Iztacalco, a donde se realizaron recorridos de reconocimiento y patrullajes preventivos”.

Aseguran paquetes con mariguana

En uno de los patrullajes que se realizaron, sobre Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental, los agentes policíacos observaron el vehículo compacto al que se le daba seguimiento, cuando los tripulantes notaron la presencia de la policía, uno de ellos arrojó un paquete que estaba envuelto en plástico e intentó fugarse.

Sin embargo, los agentes le dieron alcance y evitaron su escape, además de realizarle una revisión preventiva, al sujeto le hallaron seis bolsas con mariguana que estaban emplayadas, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, así como dinero en efectivo.

“Mientras los policías realizaban la detención de los hombres, se aproximaron dos mujeres y un sujeto que trataron de impedir la labor policial, jaloneando a los probables responsables; sin embargo, luego de controlar la situación, las cinco personas fueron detenidas”, detalló la policía capitalina.

Banda familiar

Todos los detenidos, las mujeres de 55 y 61 años y los tres hombres, de 15, 31 y 38 años fueron llevados ante el Ministerio Público, lo mismo que los objetos asegurados, para que la investigación prosiga y se determine si están involucrados en el robo a la vivienda, hecho que fue ampliamente difundido.

Foto: SSC

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los detenidos forman una célula delictiva conformada por familiares, la cual se dedica al robo a casa habitación y narcomenudeo, por lo que la investigación prosigue en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para detener a todos los involucrados.

“Dicha célula está probablemente relacionada en el robo de la vivienda ocurrido el 3 de febrero en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606, en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero”, concluyó la SSC.

