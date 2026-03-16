Operativos en hoteles de la CDMX contra la trata de personas

La Secretaría de Gobierno (Secgob), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizaron operativos en hoteles en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para verificar las condiciones en las que operan y prevenir delitos como la trata.

“Estas labores buscan prevenir y combatir delitos graves, como la trata de personas, evitando que este tipo de establecimientos puedan ser utilizados para actividades que atenten contra la libertad, la dignidad o la seguridad de las personas”, detalló la Secgob.

Los operativos se dieron en respuesta a reportes y denuncias ciudadanas sobre determinados establecimientos en los que podría haber “situaciones que pueden representar riesgos para quienes se hospedan en estos lugares o para las comunidades donde se ubican”.

La dependencia también puntualizó que “los llamados hoteles de paso son utilizados por personas que atraviesan situaciones económicas complejas o momentos personales difíciles, y que encuentran en estos espacios una alternativa inmediata de alojamiento”.

En ese contexto, garantizar que funcionen en condiciones seguras y dentro del marco legal “es una tarea fundamental para proteger a quienes recurren a ellos”.