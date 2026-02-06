Operativo a pipas de gas en Periférico, CDMX: 22 infraccionadas

Policías de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) implementaron un dispositivo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que se trató de una acción preventiva que tiene como fin verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de gas y así prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial.

El operativo consistió en revisiones aleatorias a las unidades tipo pipas que transportan gas en Periférico con dirección al sur y Sierra Candela, en la colonia Lomas de Chapultepec Tercera Sección.

22 pipas de gas infraccionadas en la Miguel Hidalgo

Operativo a pipas en la MH. Especial

Durante el dispositivo, los policías de Tránsito verificaron la documentación de los vehículos, la licencia de los conductores, las condiciones de seguridad de las unidades como las válvulas, mangueras, señalización y extintores, y también se supervisó la correcta rotulación y medidas de identificación del material transportado.

Como resultado del operativo, la SSC reveló que se realizaron 30 revisiones, se levantaron 22 infracciones y se tomaron 16 garantías.

Las infracciones, dijo, se relacionaron principalmente por:

Circular en los carriles centrales

No portar licencia o placa de circulación

Exceso de velocidad

Lo anterior, conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

En tanto, recalcó que, durante el dispositivo, se priorizó la seguridad vial y la integridad de los conductores y usuarios de la vía.

¿Dónde denunciar?

Operativo a pipas en la MH. Especial

La SSC llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en materia de seguridad y vialidad, por ello, puso a disposición l número telefónico de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 55 5208 9898, la cuenta oficial de @UCS_GCDMX y la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”.

*mvg*