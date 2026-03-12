Implementan operativo contra taxis de aplicación en terminales del AICM

Elementos de la Guardia Nacional y policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, implementaron un operativo, para evitar que taxis de aplicación subieran pasaje en las 2 terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

La medida tomada por las autoridades se da un día después de las protestas de taxistas autorizados, debido a que consideran que se trata de una competencia desleal.

Los uniformados se instalaron en los ingresos a las terminales aeroportuarias; sin embargo, mencionaron que de momento es una acción informativa y los taxis ingresaban a la zona federal, para descender y levantar usuarios en las distintas aplicaciones.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Los clientes de este tipo de transporte se mostraron molestos por la acción, aunque no fuera una medida estricta, sí les causaba retrasos y aumentó en sus viajes.

“Hacen mal en prohibirlos, porque para nosotros que tenemos que estar aquí en el aeropuerto, tenemos que estar esperando los taxis y ellos nos dan facilidad en la movilidad en la Ciudad de México, los taxis del aeropuerto son carísimos y te dan mal trato”, dijo Cristina, usuaria constante de los taxis de aplicación.

Hasta la noche de este jueves, las autoridades no han notificado si es que hubo vehículos sancionados por esta medida.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

*DRR*