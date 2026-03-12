Así funciona 'Xoli', chatbot bilingüe para turistas que visitan CDMX

Rumbo al Mundial, la Secretaría de Turismo capitalina presentó “Xoli”, un chatbot bilingüe al que se puede acceder por medio de WhatsApp; se trata de una herramienta habilitada para proporcionar información a los miles de turistas que se espera visiten la Ciudad de México durante la justa mundialista.

Entre las funciones de “Xoli”, un ajolote rosa con cachucha y cámara al cuello, imagen pensada para conectar con los visitantes, destacan las siguientes: orientar y proporcionar a los visitantes de la ciudad información sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo y datos sobre el evento deportivo, entre otros.

El asistente virtual funciona con opciones de decisiones e Inteligencia Artificial, permite mantener conversaciones abiertas o navegar mediante el menú interactivo

Además, es capaz de mantener conversaciones en español e inglés.

Xoli fue desarrollado por expertos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para acceder al servicio se debe agregar el número 55 6565 9395 en WhatsApp.

Una vez activado, el usuario deberá escribir “hola” y seleccionar el idioma en el que solicita información, ya sea en español o inglés.

Después deberá elegir la categoría sobre la que quiere información, también puede optar por hablar con “Xoli”.

Una vez seleccionada la opción, por ejemplo de “turismo”, Xoli despliega recomendaciones como recorridos por el Centro Histórico y visitas al Zócalo, opciones de vida nocturna, rutas de transporte para llegar a distintos puntos de interés y propuestas de escapadas cercanas a la capital.

También incluye mapas temáticos y guías para explorar distintos barrios de la ciudad.

Además de navegar por categorías, los usuarios podrán resolver dudas o planear recorridos personalizados.

*DRR*