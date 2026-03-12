Asaltantes rompen vitrinas de tienda y escapan con celulares

Se registró un robo en una tienda departamental en la alcaldía Benito Juárez, en donde tres sujetos ingresaron la tarde del jueves a un establecimiento, ubicado avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, en el que rompieron los cristales de una vitrina.

En ese espacio se exhibían aparatos electrónicos, principalmente celulares.

Tras apoderarse de los equipos, los sujetos salieron del local y escaparon del lugar a bordo de dos motocicletas.

En una videograbación se observa cuando cruzan Patriotismo, donde habría abordado las motocicletas.

La alerta del robo generó la llegada de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En el sitio, los policías entrevistaron al gerente del establecimiento, a quien acompañaron a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona y del sistema del C5 de la Ciudad de México para tratar de identificar a los responsables, informó la SSC.

